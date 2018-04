Perú; un circo de varias pistas

Que la política peruana atraviese como siempre un momento complejo por la confluencia de varios procesos de importancia para la perspectiva futura del país, donde se pierde el camino y no se toman decisiones inmediatas, es solo una de las varias pistas con las que nos “divierte” este gran circo llamado Perú:

Primero; la campaña de la “Desaparición del Cristo del Pacifico”-donada por Odebrecht durante la gestión del expresidente Alan García-, orquestada en redes sociales por ONG Proética, como parte de una-supuesta- llamada a los mandatarios que asistirán a la VIII Cumbre de las Américas. Claro, que se armó el despelote, cuando la periodista María Luisa del Río aparecía indignada preguntándose si cada cierto tiempo la desarman para llevársela a limpiar y en un tuit, José Ugaz -con sabor a caviar- exclamaba asombrado: “¡Ya no está en su sitio!”. La indignación de la gente en redes sociales llegó a su máxima expresión cuando cayó en la cuenta de que todo era un circo que no pasaba de ser una campaña que buscaba demostrar que “la corrupción no desaparece por arte de magia”.

Segundo; Que sorprende a tirios y troyanos la decisión del presidente Martín Vizcarra, de convocar como su consejero político al estratega argentino Maximiliano Aguiar Masuelli. La verdad es que esta elección no tendría nada de malo de no ser porque, el miércoles pasado, estuvo en el primer Consejo de Ministros del presidente Vizcarra, sin haber sido nombrado en cargo alguno.

La verdad, es que en la administración pública “nadie puede participar en un Consejo de Ministros sin nombramiento como miembro del gabinete de consejeros o del gabinete de asesores”, así de simple. Si el presidente o un ministro invitan a los viceministros u otros funcionarios de su portafolio para que expongan sobre determinados temas, estos luego se retiran, no participan en el debate ni están presentes en las votaciones. Como vemos se trataría de una infracción.

Tercero; El fujimorismo sigue con su oscuro pasado El blindaje a la congresista Ponce, cuya presencia en el Poder Legislativo resulta ya nociva, pues cada semana aparecen más indicios de la manera tan burda en que mintió al país para tratar de dejar sin piso las denuncias de incongruencias en su hoja de vida antes de postular a su cargo. Lo absurdo y “cojonudo” que Kenji Fujimori presente tacha contra los videos grabados por Moisés Mamani del negociado de votos para la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Grabaciones subrepticias que realizó Mamani a sus reuniones con los “avengers”, el ex ministro Bruno Giuffra y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Cuarto: Que el congresista fujimorista Edwin Vergara, ahora llore y diga que narco fue su amigo pero que él no sabía de sus andadas. Que no conocía de las actividades ilícitas de Diego José Sánchez Ospina, ex socio suyo (fundaron la empresa Pinturas Golden Colors S.A.C) y detenido hace unos días por la Policía Nacional acusado de ser un capo de la droga. ¿El colombiano Sánchez fue capturado el pasado 4 de abril cuando intentaba volar a su país y la Policía Antidrogas lo considera integrante de la mafia de narcos que guardaba casi una tonelada de clorhidrato de cocaína en un inmueble de San Juan de Lurigancho. La droga, valorizada en 50 millones de dólares, iba a enviarse a Europa? Sospechoso que ahora pide que le levanten el secreto bamcario y para el colmo del fujimorismo, que Joaquín Ramírez-exsecretario general de FP- postule a la alcaldía de Cajamarca, sin ningún espasmo ni perturbación.

Quinto, que Keiko Fujimori, se largue a los EE.UU. para participar en una triatlón en medio de investigaciones de aportes de Odebrecht a Fuerza Popular ¿Sin fotos, ni videos de su participación en la maratón Ironman 70.3, una dura prueba de natación, ciclismo y atletismo que se realiza año tras año en los Estados Unidos, y que convoca a deportistas de todo el mundo. ¿Una cortina de humo? ¿Un circo a pocas horas que Kenji declare sobre los sobornos de Odebercht en FP?

Por último, la afrancesada rojimia Verónika Mendoza, que quebró el Frente Amplio apenas iniciado el gobierno de PPK, sin importarle que le restaba peso político a la izquierda en el Congreso pero, no sus ansias de poder político de más largo alcance, instaló su chicharronería Nuevo Perú, para quemar todas las acusaciones contra la ‘Tía regia’, la “pareja presidencial”-hoy en cana – acusaciones contra Nicolás Maduro y Lula da Silva. ¿Amor el chancho o a los chicharrones?

“Más siempre atrás nos ladran, ladran con fuerza… Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos sólo son señal de que cabalgamos”. Goethe “Ladran” (1808).