PERÚ SE DESANGRA Y BOLUARTE PIDE PAZ EN VEZ DE AJUSTAR CLAVIJAS

Con quién quiere dialogar en Palacio Dina Boluarte, sobre motivo de las protestas, si el enemigo no da la cara?

De que vale dar tantas entrevistados si no quiere llamar las cosas por su nombre, «Hay que decirlo, si hay 28 muertes es por culpa de los tucos prosendero, Dina Boluarte se quiere pasar de lista y limpiar a sus exiliados: Perú Libre, Nuevo Perú, Movadef, Fenatep, CGTP y las organizaciones regionales que azuzan a la población a plegarse a la protesta bajo amenaza».

En el segundo día de paro nacional en varias regiones del sur del país, izquierda radical continúa con protestas violentas y crece furia de manifestantes contra la presidenta Boluarte y el Congreso de la República, así como la exigencia de una Nueva Constitución. Aumentan los bloqueos de carreteras en menos de 35 puntos de tránsito en seis regiones y enfrentamientos con la PNP. Además, Ica manifestantes se suman al paro y bloquean paso de la Panamericana Sur.

Frente a estos hechos, la mayoría de peruanos quieren paz y trabajo, es hora que la Jefa de Estado Dina Boluarte ponga mano firme contra revoltosos, castigar la apología al terrorismo, a los instigadores de las asonadas en el Sur del país, apresarlos de acuerdo a ley, caiga quien caiga.

Aprendan de Alan García a los huelguistas:

Tomen la carretera que en unos días lo tienen que dejar porque se van a quedar sin comida, sin gasolina y sin viajeros…Se están suicidando o los están haciendo suicidarse. Hacen huelga de hambre en el día y en la noche banquetes...

La historia no miente, Bolivia nos metió en una guerra que no era nuestra y nos traicionó. Chile robó el mar a Bolivia, los boliches no recuperaron su mar ni en la Corte de la Haya, ni lo conseguirá por la fuerza. Entonces, al genio de EVO se le ha ocurrido FUSIONARSE CON EL SUR DEL PERÚ con engaño de la «UNIDAD DE LOS PUEBLOS» y unos babosos recontra tarados han mordido el anzuelo.

El Perú se desangra, pero aún hay prensa complaciente con la organización criminal del delincuente Pedro Castillo y del lagarto Vizcarra, los defienden y califican a Dina Boluarte de «usurpadora»???

Bien me decía el colega y amigo Hector Perona en vida, sobre el comportamiento sinuoso de ciertos periodistas que se pasaron maquillando al delincuente Pedro Castillo, como «el enano» Hildebranht: «Y eso que es uno de los periodistas más leídos que tenemos. Nuestra profesión atraviesa una de las más graves crisis en la historia de la pluma. A veces no hay que ser mal pensados, a lo mejor Cesitar le explica a Pedrito Navaja, cómo sobrevive un periodista cuando su medio de comunicación está en declive».

Razón tenía Hector Perona, hay periodistas que fueron calificados como héroes de la libertad de expresión y condecorados – como el inefable Gustavo Gorriti-, sin valorar las dimensiones de la libertad de expresión y opinion. A sabiendas que el derecho fundamental a la libertad de expresión e información comprenden tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sin embargo, denunció a nuestra colega Jenny Zuñiga por presunta difamación. Hay otros, como» el enano» Cesar Hildebrandt, Nicolás Lucar, Jaime Chincha y demás guaripoleras, que DENIGRAN esta profesión al cobijarse bajo el sombrero: La historia juzgara sus reportajes.

Como vemos, todos son parte de la escoria humana mundial que cumple su papel en la Narrativa mundial impulsada por «Deep State» rojimio comunista! Agenda 20/30! Sometimiento a la humanidad a nivel mundial en todo aspecto! Destrucción de la familia, económica, y aprobación perversa de la pedófilia, ideología de género, etc. Y no me vengan con vainas, digo lo que pienso.