El SAT de Lima recomienda a los vecinos solicitar orientación mediante los canales de atención no presencial. También les recuerda que los pagos del impuesto vehicular, predial, arbitrios, multas y papeletas se pueden realizar en el BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Western Union y Caja Metropolitana.

Canales no presenciales

Asimismo, se absolvieron dudas sobre los estados de cuenta, declaración de vehículos para el pago del impuesto vehicular, papeletas de infracciones de tránsito, fraccionamiento de deudas, así como sobre las medidas cautelares por deudas tributarias y no tributarias.

Las más frecuentes en temas tributarios fueron acerca del impuesto predial, vehicular, arbitrios municipales y liquidaciones de alcabala; con respecto a temas no tributarios, los vecinos consultaron sobre los pagos por las infracciones de tránsito y multas administrativas.

Desde que se inició la pandemia del COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima ha atendido, de mayo del 2020 a la fecha, un total de 616,357 consultas a través de sus seis canales no presenciales.

Entidad recaudadora atendió consultas tributarias y no tributarias mediante sus canales Aló SAT, WhatsApp, Chat SAT, Facebook, correo electrónico y plataforma Zoom.

