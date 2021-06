Presidenta del Poder Judicial no tiene facultades para separar al titular del JNE

Da ha entender que todos los miembros que menciona y que fueron puesto por el Vacado ex presidente Vizcarra, actuaron orquestadamente para convalidar un fraude en beneficio del candidato Pedro Castillo.

Además, el Perú debe conocer que no es casualidad que actualmente ejerzan funciones una Fiscal de la Nación, un Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una Presidenta del Poder Judicial (PJ) y siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designados durante el Gobierno del vacado ex Presidente de la Republica Martin Vizcarra Cornejo y que precisamente en el ejercicio funcional de sus altas responsabilidades se haya provocado la situación política en la que nos encontramos.”

El Dr. Luis Carlos Arce Córdova, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones , declinó a este cargo, manifestando lo siguiente en una carta dirigida a los miembros del Pleno del JNE “… amparado en mis convicciones democráticas a fin de presentar formalmente mi declinación irrevocable al cargo de representante del Ministerio Publico ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta.”

