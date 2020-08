El 01 de agosto del presente año el parlamentario peruano Mario Zúñiga Martínez fue elegido vicepresidente del Parlamento Andino por el pleno de este organismo, conformado por legisladores andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú.

Marío Zuñiga dijo:“Expreso mi agradecimiento a todas las delegaciones que con su voto me permiten desarrollar un trabajo orientado hacia el fortalecimiento de la integración y el desarrollo regional”.

Y de forma arbitraria, después de haber sido elegido de forma unánime Mario Zúñiga como Vicepresidente, el lunes 24 el Pleno del Parlamento Andino se reunirá para debatir sobre el pedido de revocatoria del flamante Vicepresidente, luego que Mario Zúñiga, prescindió de los servicios de la fujimorista Carmen Lozada de Gamboa, quien tenía el cargo de Secretaria Técnica, por presuntas irregularidades en su designación, los miembros de este órgano de control de la Comunidad Andina, pidieron la destitución del primero.

Lo paradójico de esta solicitud es que quienes han impulsado el antidemocrático tema son dos parlamentarios andinos que tienen procesos abiertos con la justicia como Mariano Gonzales, recordemos que el Poder Judicial solicitó de manera formal al Parlamento Andino que se le levante la inmunidad al ex ministro de Defensa y actual parlamentario andino, en el marco de las investigaciones preliminares por el caso Lava Jato y Jorge Luis Romero por haber tenido una “empleada fantasma” en su despacho recordemos que fue denunciado por una de las trabajadoras de su despacho, quien cobraba un sueldo del Parlamento pese a no cumplir labores en ese poder del Estado.

Alessandra Granuelly refirió que trabajó para el fujimorista desde el 5 de octubre del 2018 hasta el 4 de junio del presente; pero reconoció que no asistió a laborar al Congreso, desde noviembre del año pasado hasta el 19 de febrero último.

“Jorge Luis me dijo que no podía asistir por un tema de reducción de personal, al fin y al cabo quedó en un acuerdo conmigo. Él me daba S/ 800 por no ir a la oficina y él se quedaba con S/ 1 500”, afirmó Granuelly al programa Panorama.

Otro que apoya el retorno de Lozada De Gamboa es el izquierdista Alan Fairlie Reinoso. Qué dirá su líder Véronica Mendoza?