Con la finalidad de recuperar el normal funcionamiento productivo en el centro comercial de Gamarra se vienen realizando constantes mesas técnicas de trabajo ,informó el Presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (FEDEGAMA).Edward Raymundo Guzmán.

Mencionó, asimismo, que están trabajando, desde hace unos días, en esa mesa técnica de trabajó, encabezada por representantes de Produce, e integrada por funcionarios del Minsa, del Ministerio de Vivienda, e Interior, también de la Municipalidad de Lima y de la Victoria.

Raymundo informó, finalmente que, mediante una resolución ministerial a dicha mesa técnica de trabajo, también se sumaron representantes de la Línea 1 Metro de Lima, con el propósito de recuperar las calles aledañas a Gamarra, como la avenida Aviación, que ya está quedando libre de ambulantes.

El mencionado directivo, aclaró “…no estamos “agonizando”, como por ahí algunas personas que no nos representan, vienen diciendo, estamos trabajando para recuperar la productividad de Gamarra y generar más trabajo”.

“La pandemia nos golpeo duro, pero ya nos estamos recuperando en lo económico”, señaló el presidente de FEDEGAMA.

En coordinación con las autoridades se han hecho operativos como en la avenida Aviación para limpiar de ambulantes, dijo Edward Raymundo.

El referido dirigente empresarial expresó que en todo este trabajo de coordinación con los funcionarios del Estado fue con el apoyo de todos los gremios que existen en Gamarra, refiriéndose a modo de aclaración a los aventureros que no conocen la realidad del emporio comercial de Gamarra, que este centro comercial, no está en peligro de quebrar, “al contrario estamos en recuperación, gracias al apoyo continuo de los funcionarios de la Municipalidad de La Victoria, empezando por su alcalde Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, ”Aquellos que dicen Gamarra está a punto de quebrar es porque no conocen como es un microempresario de aguerrido”, finalizó diciendo Raymundo.