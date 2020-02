Perú no tiene Capacidad ilimitada para Venezolanos, Sra. Marina Navarro de Amnistía Internacional.

Para Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, es fácil señalar que el Perú debe “garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela” de más de un millón de venezolanos que viven en Perú.

Segun la directora de esta ONG estas son las Obligaciones del Perú: Que nuestro país “en vez de recurrir a políticas restrictivas, debe continuar dando muestra de liderazgo y recibir a las personas venezolanas, conforme a su obligación nacional e internacional de garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela”, ha reclamado Navarro en un comunicado.

Sra. Marina Navarro de Amnistía usted está desconectada de la realidad

¿Y quien nos protege de la ola de delincuentes y asesinos enviados por Maduro al Perú? No hay un sólo día en que no aparezca un venezolano en las noticias accionando de una manera irregular en el país. No es descabellado pensar que pudiese haber una motivación política (del Gobierno de Nicolás Maduro) en esto para descalificar al éxodo, pero también para crearle un problema al Estado peruano y aun más grave a los ciudadanos peruanos.

No mire el Perú desde San Isidro ensuciese los zapatos

Sra. Navarro de Amnistía, mire nuestra realidad no por google sino en las calles, la invito a dar una caminata por fiori a partir de las 8 de la noche y pasear con sus alhajas por una de las calles de Lima. Mude sus oficinas de San Isidro al cono norte de Lima y sienta lo que siente la gente que a diario es asaltada, sienta lo que sienten las madres peruanas por la violencia a mano armada, no pretenda sumergir a los peruanos s una realidad que usted no va vivir.

Cuando se pone en riesgo a la población que recibe inmigrantes urge la suspensión de ingreso de los inmigrantes

La ola de asesinatos, sicariatos y asaltos que enlutan a cientos de familias de peruanos para Marina Navarro de Amnistía no es importante, parece sólo importarle su cargo y quedar bien y figurar como una activista de escritorio que como una persona preocupada del Perú .

“Que esta es una falta de respeto por los derechos humanos”, señala Amnistía Internacional en su informe titulado “Buscando refugio. Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela”. ¿Y QUE DICE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PERUANOS Y LA SITUACIÓN DE PELIGRO DE MUERTE POR LA INSEGURIDAD Y de los peruanos Victimas y en luto por sus familiares ASESINADOS y descuartizados? COMO CIUDADANOS PERUANOS LE EXIGIMOS A UD. COMO DIRECTORA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN NUESTRO PAÍS QUE RESPONDA Y DIGA ALGO SOBRE ESTAS VÍCTIMAS PERUANAS.

Marina Navarro de Amnistía debería ir a los FUNERALES de los asesinados por la delincuencia venezolana en Perú o darse una vuelta caminando por el cono norte de Lima.

Esta SRA. PITUCA no tiene la menor idea como está el Perú, como asaltan y matan la delincuencia Venezolana, y que se amparan en no tener arraigo para delinquir asesinar y mudarse a otro distrito y en el extremo salir del País.

¿Marina Navarro de Amnistía Internacional quieren que entren otro millón más de venezolanos a Perú?

Por poner un ejemplo tácito, de los 124 venezolanos capturados en el hotel rojo en Punta Negra: en dicho operativo, 80 dieron positivo a la absorción atómica, es decir que más del 50 % de los venezolanos había disparado en actos delictivos, y en asesinatos como el caso de sicariato en el Mc Donald.

Más de estos angelitos deberían entrar a nuestro país según ella… que tal conciencia de esta señora.

Venezolanos cometen actos de terrorismo en Perú al estilo Taliban

Al estimo Talibán que difunden sus asesinatos y ejecuciones la banda de mafias de venezolanos se apoderaran de las actividades delincuenciales y ponen en zozobra a la población, grabando los asesinatos que cometen y difundiéndolos por las redes, si esto no es crear terror en la población diga, señora Marina Navarro de Amnistía Internacional, que es esto.

Venezolanos difundieron el descuartizamiento del hotel de Fiori por las redes – ESTE ES UN ACTO TERRORISTA

Joven Mujer asesinada y difundida su ejecución por Venezolanos en Perú – ESTE ES OTRO ACTO TERRORISTA

Perú tiene 4 millones de pobres que requieren atención y servicios básicos

El Perú tiene sus propios problemas y su pobres que necesitan del Estado para salir de su situación, nuestra agenda debe ir por ese camino y si tenemos la capacidad de ayudar que se haga de manera ordenada y calculando nuestros recursos, no nos sobra dinero y menos para atender a extranjeros que no nos han aportado hasta el momento en nada, sólo nos han traído asesinatos, desorden y ningún aporte a nuestro desarrollo, urge una medida para retirarlos del país, y sólo quedarnos con una cifra de 100 mil venezolanos calificados que es lo que a duras penas puede resistir el Perú.

Se les extiende las manos y aún así, se permite calificar de ‘imprudentes’ los comentarios del ministro del Interior sobre venezolanos.

¿Que es inhumano restringir ingreso al Perú de personas que buscan refugio? Que facilista es usted. comprenda el PERÚ NO TIENE CAPACIDAD ILIMITADA PARA RECIBIR VENEZOLANOS.

Peligro de convertir al Perú en tierra donde el hampa y el terror gobierne

De seguir así las bandas de criminales de venezolanos se empoderarán del país y harán alianza con autoridades corruptas y el país se sumergirá en un desorden total de violencia, por falta de criterio y acciones rápidas.

Sobre los venezolanos es mejor que vuelvan a su país y luchen contra la dictadura de Nicolás Maduro y liberen a su país como luchó el oficial Oscar Pérez uno de los pocos héroes que tiene el país llanero y que lamentablemente no tiene seguidores de su ejemplo.