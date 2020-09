El Pedido del SINAMSSOP es: La salida inmediata de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, por su incapacidad profesional y técnica para conducir la institución; la mejora inmediata de las condiciones de trabajo respetando las normas de salud y seguridad en él trabajo; el pago del Bono Covid-19 por exposición y riesgo de muerte que la Institución no ha cumplido con otorgarlo a cabalidad a quienes están en la primera línea de acción; la compensación económica para los médicos enfermos, huérfanos, viudas y sobrevivientes, víctimas de la pandemia quienes se encuentran en el desamparo.

