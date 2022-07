PERÚ LIBRE Y FUERZA POPULAR CONTRA TRÁNSFUGAS

By

Alejandro Aguinaga y Waldemar Cerrón presentan Proyecto Ley para que “tránsfugas” no integren la Mesa Directiva.

El proyecto de Resolución Legislativa multipartidaria propone modificar el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República para establecer que las listas de candidatos a la mesa directiva del Parlamento deberán estar conformadas por legisladores que pertenezcan al mismo partido por el que fueron elegidos.

Quiere decir, la propuesta legislativa busca evitar que los “tránsfugas” puedan integrar el máximo órgano dirigencial del Congreso.

En la exposición de motivos, definen al “tránsfuga” de la siguiente manera: “Es quien abandona una ideología o colectividad política para pasarse a otra; es el cambio de un individuo de un partido a otro o simplemente a ninguno, siendo el hecho relevante que ha abandonado los principios y objetivos cuya oferta electoral le ha servido para ser elegido como congresista”.

Y añade: “El transfuguismo es una actitud deshonesta a su oferta primigenia, un individuo que viola la confianza que sus electores depositaron en él a quienes no ha consultado pare renunciar”.

No seria mejor que los legisladores que se cambien de camiseta sean desaforados y reemplazados por accésitarios? Qué al tránsfuga se le debe sancionar con el desafuero. No puede ser que una persona use en la campaña electoral el símbolo, el programa del partido y aparezca al lado del candidato presidencial y cuando llega al Congreso simplemente lo abandona?.

En nuestro país muchos votos tienen una raíz negativa. La gente vota por el supuesto cambio o el resentimiento. Estupidizado por el sistema y la prensa que la recrean con cuentos por la izquierda o derecha: que se paga más tarde.

Por ello la gente, vota con el hígado. Vota en contra de alguien o de algo. El votante indeciso elige orientado por el corazón. Siente antipatía o simpatía por el candidato. Le cae bien o mal. Le parece que es una persona en la que se puede creer o que es un mentiroso. Tiene sentimientos hacia el candidato y estos sentimientos, positivos o negativos le mueven a votar de determinada manera.

Otros votan también, por candidatos que pueden satisfacer sus necesidades. Tienen sus propias necesidades y votan por él si creen que va a hacer algo más por ellos. Las necesidades son insaciables. Queda claro, que los votos son del partido, que su programa mueve a los electores, su corazón, el hígado y el estómago. Sin los partidos políticos no habrían candidatos.