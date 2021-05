Seguro que muchos se preguntaran ¿Para qué sirve un debate presidencial? La segunda vuelta de las elecciones generales están bien reñidas. Es en este contexto que se lanzó formalmente el Debate, en Chota- en la cancha y con las reglas de Perú Libre- Castillo desafió a Keiko pensando que se iba a correr y no aceptaría. Se peló, la “china” atracó con esta iniciativa del debate presidencial en torno a una agenda de desarrollo, como herramienta para recuperar el diálogo de políticas públicas.

Tanto Keiko Fujimori, de Fuerza Popular como Pedro Castillo, de Perú Libre lo sabian, por eso a la hora de los hechos midieron sus palabras al punto en el que se confunden y se disuelven con generalidades y populismo barato. El País no se esperaba esto, quería escuchar propuestas serias para vencer la pandamia, volver a crecer y superar nuestros problemas sociales, la corrupción y violencia ya no basta con un clisé o una apelación a la confianza. Necesitamos ideas nuevas y necesitamos, sobre todo, liderazgo.

Fallaron ambos, en el debate, no dieron lo que la audiencia esperaba. Primero, información: la oportunidad de que Keiko y Castillo, se definan, nos digan qué piensan y qué proponen. Segundo, formación: la pregunta franca, orientada a las demandas del desarrollo y a las complejidades de la implementación, elude la fácil enumeración de males y promesas, interpela a los candidatos, los obliga a pensar qué se proponen. A elaborar una respuesta que muchas veces no precede a la pregunta.

Han tenido el tiempo suficiente para estudiarse en el contexto de esta campaña, debilidades y fortalezas de los programas de gobierno y a la hora de los loros-como en un partido de futbol-tocar la pelota lateralmente esperando a que el otro se equivoque, el debate apuesta a agregarle “densidad de juego” al diálogo del candidato con el votante, a transitar del equilibrio del pase al arquero al otro en el que los candidatos se involucran y se exigen mutuamente. Y hacen GOL.

De este debate, esperamos más que buenas intenciones, puyas, eslóganes memorables. No buscar sumar a la política espectáculo tipo “esto es guerra” un circo entretenido y masivo, que sea comentado al día siguiente y, sobre todo, recordado al momento de votar. Tampoco se busca una proclama o un escrito en el que los candidatos se comprometan a respetar las instituciones o adhieran a un consenso de buenas intenciones. No porque no creamos en las buenas intenciones ni en las instituciones, sino porque de la política esperamos más que una firma y una foto.

Creo, que el debate presidencial no debería ser la marca registrada de del JNE, ni de un medio o de un grupo de interés, aboliendo la heterogeneidad que está en el ADN de todo buen debate político. El debate se vuelve institución cuando es un bien público, de todos y de nadie en particular, en el marco de una coalición amplia y neutral que garantice su legitimidad y su permanencia en el tiempo. No hay desarrollo sin liderazgo. Con su aporte, la institución del debate presidencial puede contribuir a que los candidatos reclamen su rol de líderes.

Cuáles fueron las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori

Los temas abordados fueron: salud, educación, economía, seguridad y lucha contra la corrupción.

El primer tema CRISIS SANITARIA

-Pedro Castillo indicó que su eventual Gobierno garantizará la vacuna “de calidad, masiva, facultativa, para todos los peruanos”.

-Keiko Fujimori anunció el ‘Bono Oxígeno’, iniciativa que propone brindar un apoyo económico para cubrir las deudas de aquellos peruanos que han perdido un familiar a causa de la COVID-19.

-Castillo: “Los ronderos no somos terroristas, no somos comunistas, no somos chavistas”.

Keiko: “Nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros que esconde a las personas de su partido”.

Segundo tema: EDUCACION

-Keiko: sostuvo que en un eventual Gobierno de Fuerza Popular apostará por el retorno a las clases presenciales, incluyendo a maestros en la primera línea de vacunación contra la COVID-19.

-Castillo propuso un ingreso libre a las universidades y el 10% del PBI al sector educación. Golpeó a la “china” con sus estudios en los EEUU.

-Keiko: “Esperemos que su equipo el día de mañana acepte los cuatro debates (del JNE) y no nos siga poniendo excusas”.

-Castillo: “Los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos”.

El tercer tema REESTRUCTURACION ECONOMICA DEL ESTADO

-Castillo, propuso una segunda reforma agraria para impulsar los productos nacionales. “En nuestro Gobierno no habrá importación de lo que el pueblo produce, revisara los contratos con las transnacionales y va por la 3ra reforma agraria”

-Keiko, propuso crear 2 millones de puestos de trabajo como parte de la reactivación económica y repartir el 40% del Canon “directamente a la población. Ahí están más de 200 obras paralizadas de los gobiernos regionales de izquierda.

-Castillo, manifestó que, de llegar al Gobierno, el programa Pensión 65 será modificado para entregar bonos desde los 60 años de edad.

Keiko: “Mi mensaje a los hermanos agricultores: vamos a traer las semillas mejoradas. Vamos a traer 50 mil tractores nuevamente al campo”.

Cuarto tema SEGURIDAD CIUDADANA

-Keiko Fujimori propuso fortalecer a la Policía Nacional con remuneraciones y capacitaciones, repotenciar las comisarías así como emplear la tecnología para prevenir delitos.

-Castillo propuso que la Policía Nacional y las rondas campesinas luchen en conjunto contra la delincuencia. “Vamos a combatir a la delincuencia con la educación desde las familias”, dijo.

Keiko: “Convoco a los hermanos ronderos, a nuestros comités de autodefensa y a los reservistas para que nos ayuden en la lucha contra la delincuencia. Todos somos peruanos y una vez concluido este proceso todos vamos a trabajar juntos”.

-Castillo: “En nuestro Gobierno, sacaremos un decreto para que las personas que han venido a delinquir salgan del país en 72 horas”. Esta es la segunda vez, que se equivoca y señala “hemos contribuido al terrorismo”??? Se fue de lengua!!! Un lapsus…

El último tema LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

-Pedro Castillo, se refirió a la muerte civil “para todos los corruptos”.

-Keiko Fujimori, confrontó la declaración de Pedro Castillo. “La muerte civil se aprobó en el Congreso anterior y por eso su padre político (Vladimir Cerrón) no ha podido ser candidato”.

Ud. No tiene autoridad para hablar sobre lucha contra la corrupción. Implementar un programa de lucha contra la corrupción, estamos hartos de estos floreros.

Después del debate, me queda claro que Pedro Castillo sigue mintiendo al país, por ejemplo: DE DÓNDE VA A SACAR PLATA PARA DARLE 10% A EDUCACIÓN Y 10% A SALUD SI EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 2021 ES EL 27% DEL PBI? No se puede seguir señalando generalidades y populismo barato, mintiendo al país, cuando el Congreso de la República aprobó Presupuesto General de la Nación año 2021 (PGN-2021), donde se detalla el gasto de funcionamiento y de inversión en el que incurrirá el Gobierno para este año.

SI ME PREGUNTAN QUIEN GANO, LOS ELECTORADOS OJALÁ ABRAN BIEN LOS OJOS NO METAN LA PATA A LA HORA DE VOTAR.