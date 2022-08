PERU LIBRE QUIERE TAPAR CORRUPCION CON CARTAS NOTARIALES

Puro floro, de seudos comunistas que han llegado al poder con una mano atrás y otra adelante y hoy se dan la gran vida, recurren a todo tipo de argucias para tapar la corrupción. La actual lucha interna entre garrapatas, sabandijas y sanguijuelas gira fundamentalmente en «el cómo es». No como dice Cerrón y su banda que el fracaso de Castillo se debe a la no aplicación del plan de gobierno de Perú Libre, como legado de Mariátegui y la integración del marxismo-leninismo, pensamiento de Mao Tsetung, a la práctica concreta de un nuevo Perú y el oportunismo de caviares y la derecha que ha obstaculizado dicha aplicación.

8.Perú Libre no solo busca apartar a la fiscal de la Nación de la investigación contra Pedro Castillo, sino que ahora amenaza al fiscal que logró sustentar un prisión preventiva contra Yenifer Paredes.

3. La vocera de bancada de Perú Libre Kelly Portalatino, nos quiere tomar el pelo al asegurar que la denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación, Benavides, no busca apoyar al presidente Pedro Castillo? Entones porqué buscan inhabilitarla de la función público y destituirla del cargo? Será por las seis denuncias fiscales abiertas en contra de Pedro Castillo?

2. Hay que ser tarado, recontra baboso, para afirmar lo contrario y no darse cuenta que desde antes de llegar al poder ya existía esta organización criminal, las evidencias y confesiones sinceras. Entonces porqué hay seis denuncias fiscales abiertas en contra de Pedro Castillo?

