PERU LIBRE CHOTEA A PEDRO CASTILLO AHORA QUE LAS PAPAS QUEMAN

CUANDO EL BARCO SE HUNDE SALTAN TODAS LAS RATAS ESCONDIDAS Y VISIBLES…

Funcionara la estrategia de los dinámicos de Cerrón, Comisión Política y Bancada, de pedir la renuncia a la militancia a Pedro Castillo?

Vladimir Cerrón, resultó más zorro que todos los políticos; de un sólo ZARPAZO se limpian los castiburros, cerronistas, tucos, comunistas, izquierdistas, incompetentes, parásitos, que representan a toda esa masa de idiotas que eligieron al último y peor candidato de la lista, que hoy su mafioso partido Perú Libre, lo rechaza por desleal, etc. etc…

“Las políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña y menos con el programa e ideario del partido, implementando el programa neolibaral perdedor”, señaló Perú Libre mediante un comunicado compartido por Vladimir Cerrón.

El dueño y jefe del partido Perú Libre, lucha contra el tiempo. Sabe que deben «sacudirse» del inefable Pedro Castillo antes que inhabiliten a Dina Boluarte (la única tripa que les queda para que la placenta no se desprenda del cuerpo del Estado). Si no actúan al toque, el Congreso de la República se adelantará y sin vicepresidentes, no quedará otra que adelantar las elecciones, así de simple.

Vlafimir Cerrón, ha realizado una jugada maestra, a movido sus fichas para que un «topo del partido de Cesar Acuña» se haga de la mesa directiva. Así, si Inhabilitan a la Boluarte y vacan a Castillo!!! Todavía les queda una ficha aliada en el Congreso que podría asumir la presidencia.

Cerrón, quiere darle un baño con detergente a Perú Libre, salpicado por la escandalosa corrupción de Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vasquez. Ahora, con ese lapidario comunicado, donde le piden su renuncia por no haber «cumplido» las promesas de campaña y de haber caído en el «liberalismo de la derecha» quedan expeditos a hacerse del poder para quedarse 50 años.

Hasta sus congresistas se han «separado» para trabajar juntos pero sin mancharse. PL sigue fríamente su plan: «Esta es una lucha de largo aliento». Ya destruyeron la institucionalidad desprestigiandola, a los partidos llenándolos de topos, a los líderes políticos membretandolos como corruptos, a la Constitución interpretandola a su gusto, a la democracia que ya lograron que nadie la respete…

Desde hace once meses muy pocos periodistas independientes no la hemos jugado y denunciamos las patrañas de Cerrón, que se había adelantado 10 pasos a los políticos de oposición y a 100 pasos delante de este pueblo lerdo, amoral y embrutecido por odios y complejos; Que hoy paga su culpa por votar estos últimos años por presidentes corruptos.

Dónde están las guaripoleras?