PERÚ LIBRE AMENAZA A PERIODISTAS

Se puede esperar algo más de una banda delincuencial que sin saber leer ni escribir llegó al poder?

Que pregunten ¿Por qué los periodistas no llaman DELINCUENTES a Beto Ortiz, Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, si fueron sentenciados por cometer DELITOS? ¿Acaso son de la misma organización criminal? Se pasaron de conchudos… con esto demuestran que tienen una «concha más grande que la del Campo Marte».

Primero, siguen llamando «partido político» a Perú Libre, cuando en realidad es una organización criminal. Su líder Vladimir Cerron, es un condenado por corrupción, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Mejor dicho, comparan sus delitos organizados con premeditación, planificación y alevosía, con coactar la libertad de expresión? Definitivamente la incapacidad moral es un recurrente en la estirpe partidaria.

Segundo, los peruanos no somos tontos y sabemos a qué juegan «Los Dinámicos del Centro» y «Los Tiranos del Centro» atacan y desacreditan a todo aquel que se atreve a hacerles frente y desbaratar su organización criminal.

Las denuncias y sentencias contra los periodistas es política, no vale para nada, ya que estos periodistas a los que acusan solamente los expusieron como lo que son: delincuentes, ladrones, coimeros, abusadores de mujeres e inmorales y eso es parte de la libertad de opinión que tanto detestan los comunistas y proterrucos.

Tercero, Los delincuentes son de PERÚ LIBRE, los periodistas son defensores de la democracia, del estado de derecho, libertad de expresión y libertad de información, no están acusados de corrupción, no han sido funcionario público como Cerrón y la banda de impresentables que han ingresado al Estado.

Porqué Perú Libre, no llaman delincuentes a los sobrinos prófugos de «sombrero luminoso», Bruno Pacheco, Arturo Cárdenas (alias ‘Pinturita’ abrazo derecho de Cerrón), Waldys Vilcapoma, Eduardo Bendezú, Eduardo Reyes y Francisco Muedas, etc por los cuáles hay recompensa? ¿Acaso, no es cierto que están blindados los de la organización criminal?

¿CALIFICAN A PERIODISTAS COMO DELINCUENTES POR DECIR LO QUE INVESTIGAN? ¿CONDENADOS POR JUECES Y FISCALES QUE DEJAN DUDAS? NO HAY CREDIBILIDAD. QUIEREN CALLAR A LA PRENSA INDEPENDIENTE LA QUE NO VIVE DEL ESTADO NI LAS COIMAS: QUE INVESTIGAN A PEDRO CASTILLO, VLADIMIR CERRÓN Y SECUACES? Y POLITICOS ARREGLADORES?

Cuarto, en el caso del periodista Beto Ortiz la sentencia en su contra es por difamar a Pedro Castilla, exviceministro de Promoción del Empleo, el cual renunció tras la emisión de un reportaje que informó que fue acusado de feminicidio y absuelto en dos instancias. Como se sabe, este miércoles la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a la figura de Willax a un año y cuatro meses de privación de libertad suspendida y una reparación civil de S/ 50,000.

Sobre este fallo del Poder Judicial, Ortiz señaló que no tiene ningún sentido judicial. «Esta es una sentencia política, es una sentencia digitada. Es una llamada telefónica a medianoche a una Jueza Supernumeraria».

«Esta no es una sentencia que me sorprenda, no es una sentencia que sea novedad para nosotros. De hecho, yo creo que a estas alturas me están condenando por haber alertado al país con anticipación de la clase de gente que nos iba a gobernar».

«Queda claro que para el gobierno de Pedro Castillo yo soy una especie de cabeza de turco para que todos los periodistas tengan miedo y se asusten. Esta es una sentencia por encargo político, esta no es una sentencia judicial». Anunció que no se quedará con lis brazos cruzados y apelará la decisión.

Bueno, no me interesa lo que piensen otros colegas sobre este caso, porque uno u otro le cae antipático, de lo que se trata es el peligro que se cierne sobre los periodistas: debemos estar unidos.