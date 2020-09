Porqué no sé hace? tomar dicha posición conllevaría a una alineación entre el Ejecutivo y el Congreso. “Faltaría que el Perú denuncie el tratado y se aparte. Finalmente se podría dar. Es también una cuestión de voluntad política que evaluaría el Congreso con el Poder Ejecutivo. Debería darse una consonancia entre ambos”. Entre gitanos no se adivinan la suerte…

¿Es imposible alejarse de este pacto? Si el Estado peruano decidiera extender la pena de muerte, para evitar inclumplir obligaciones internacionales, tendría primero que denunciar la Convención Americana. La aplicación de la medida no sería inmediata. El país tendría que esperar un año para hacer efectiva la sanción.

¿La corrupción esta en nuestro ADN? La pena de muerte es la mejor cura tipo Singapur? En 1978 el Estado ratificó el Pacto de San Jose, un tratado internacional que impide a los países extender esta condena para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en su territorio.

