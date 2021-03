La Libertad de Prensa aquí no existe, Kate Harrisson de El Comercio

Además, destacó que “el Cusco es un creador de belleza y tiene que ser dueño de su belleza”. Sin embargo, en la actualidad, esas creaciones no están protegidas por la ley, siendo susceptibles del robo intelectual y la piratería. Corregir todo eso permitirá “que sean reconocidos afuera y adentro del Perú, y en ese momento el Cusco podrá capturar todo el valor de sus creaciones”.

El objetivo: hacer que el Cusco no solo sea el ombligo del Tahuantinsuyo, sino del mundo. Esto es, “que lo que no han conseguido localmente lo van a conseguir globalmente”.

Hernando de Soto, aplaudido y recibido con enorme cariño por los cusqueños, recorre la capital arqueológica por segundo día y ha puesto en relieve el enorme potencial productivo del turismo y la artesanía cusqueña, bajo un sistema de patentes y protección de derechos de propiedad intelectual que hoy no existen.

