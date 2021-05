En el país se está viviendo una situación política muy difícil en esta segunda vuelta electoral, por un lado está la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y por otro lado el profesor Pedro Castillo con el partido Perú Libre.

Lo preocupante es que el Partido Perú Libre tiene muchos miembros de MOVADEF, movimiento vinculado directamente a Sendero Luminoso, movimiento terrorista que ocasionó la muerte de miles de peruanos en los años 80´s y 90´s y que de llegar al gobierno peligraría la democracia.

El Grupo Especial de Inteligencia Nacional “GEIN”, organismo policial que logró el 12 de setiembre de 1992 la captura del genocida terrorista “cabecilla” de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Reynoso y que hasta hoy sigue preso.

El jueves 20 último los Ex integrantes del GEIN organizó una ceremonia “En defensa de la Democracia” en la calle Tarata en el distrito de Miraflores, ya que con el candidato Pedro Castillo corre peligro la continuidad del sistema democrático, vale recordar que “Tarata” es el emblema de la destrucción sanguinaria del terrorismo Senderista de los años noventas un 16 de julio del 92 hicieron explotar un “coche bomba” en esta calle, ocasionando muchos muertos y heridos.

Entre los representantes del GEIN que participaron de este evento, fue el Coronel Benedicto Jiménez Baca , creador y Jefe Operativo de esta heroica institución, dijo “…a los jóvenes les hago la invocación, el día en que estén en las urnas, piensen que van a comprometer el futuro del Perú, la democracia y las libertades están en peligro, está demostrado que Pedro Castillo tiene en su entorno a gentes de Sendero Luminoso, el móvil a sido una plataforma política para Pedro Castillo, estamos viendo que ya en el Congreso por lo menos hay 12 que tienen referencias con el terrorismo que es el MOVADEF … que solamente se les puede vencer en este momento en las urnas”.

Quien también fue participe que de esta ceremonia fue el General(r) Carlos Morán también respalda el sistema democrática, dijo:”… Si vivimos en este sistema democrático, si gusta la democracia y gusta la libertad, es porque le costó sangre a estos peruanos, entonces las generaciones no podemos olvidar, no podemos ser ingratos, no podemos traicionar su memoria de los peruanos que ya no están”.

En el evento patriótico participaron civiles, vecinos y muchas personas que fueron víctimas del terrorismo, pidieron la unidad nacional en defensa de la Democracia.