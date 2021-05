Up Next

Explica la Licenciada Carmen, que la colocación de los pulpitos a los bebes, se da luego de que son estabilizados, cuando su etapa crítica ha culminado y prosigue la etapa recuperativa del infante . “en la primeras horas el personal de salud tiene que hacer diferentes actividades para estabilizar la salud del bebe, es ahí donde se puede colocar el pulpito para que se sientan tranquilos y no invadidos en su entorno, aun creyendo que están en el vientre materno”.

Amelia Juarez Nuñez llevo en su vientre a su pequeño Aurelio solo durante 32 semanas (6 meses y medio), “en casa lo esperamos su papá y su hermana, después de estar 16 días en UCI, ahora está evolucionando bien, no se ha sentido solo gracias al programa pulpitos de amor y ahora lacta de mi pecho, además gracias a la guía continua de la Lic. Carmen y de todo EsSalud”

Debido a la pandemia se tuvo que restringir las visitas de las mamás a sus bebes, se les mantuvo informadas a través del whatsapp y video llamadas. Si bien es cierto su presencia los calmaba, por motivos de bioseguridad se tuvo que aislar a los neonatos y así entraron en acción los púlpitos que son piezas de lana que contribuyen a mejorar la saturación de los bebés ya que aumenta al 98 o 99%, con un patrón respiratorio mucho más calmado, ya no fruncen el ceño, ni ajustan el puño en señal de tensión. “hablamos de bebes con un sueño mucho más profundo, lo cual, según estudios, permite la ganancia de peso, que salgan más rápido de las incubadoras y se les pueda dar de alta a casa” añadió.

By