PERÚ: Enfermeras exigen al Poder Judicial resolver situación del Colegio de Enfermeras del Perú

Hace más de 3 años, el Colegio de Enfermeras del Perú (CEF) ha sido vulnerado de sus derechos, al ser tomado de grado fuerza por la ex Ministra y ex Decana Liliana Del Carmen La Rosa Huertas, que al ser VACADA no podía gobernar y mucho menos convocar elecciones, sin embargo lo hizo, haciendo caso omiso a la Resolución Nro. 136-18-CN/CEF del 29 de octubre del 2018, emitida con el Consejo Nacional, máxima autoridad en Enfermería, asimismo,, ignoró las Resoluciones judiciales declaradas en su contra así como las normativas legales vigentes del Colegio de Enfermeras del Perú como son el Estatuto y Reglamento de la institución.

La actitud de la ex Decana, Liliana Del Carmen La Rosa Huertas, durante estos años a originado existan dos Decanas Nacionales, poniendo a la profesión de Enfermería en una situación crítica, de desconcierto e incertidumbre ante las más de 100 mil Licenciadas en Enfermería a nivel nacional. Estos grabes problemas, han causado perjuicio en el proceso normal de los egresados que postulan al SERUMS, afectando también en las habilitaciones y capacitaciones permanentes para los enfermeros que se encuentran luchando en la primera linea en esta pandemia; así como la certificación profesional, cuyo proceso es muy necesario para evaluar las competencias profesionales de las enfermeras(os) la misma que no se está realizando hace más de 03 años.

Procesos Judiciales que vienen afectando al Colegio de Enfermeras del Perú.

. El 10 de diciembre de 1918 y aun siendo Ministra en Funciones en el Ministerio de la Mujer Liliana Del Carmen La Rosa Huertas, Judicializa la decisión emitida por el Consejo Nacional (Que declaro Vacancia en el cargo de Decana Nacional con Resolución Nro. 136-18-CN/CEP) ante el Decimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Expediente Nro. 15471-2018 Materia: Nulidad de Resolución o acto administrativo, impugnando los acuerdos tomados por el Consejo Nacional que la Vacaron y designaron su remplazo; cuya demanda se encuentra en la actualidad suspendida y SIN PRONUNCIAMIENTO LEGAL ALGUNO SOBRE EL FONDO; asi mismo al interior de dicho proceso solicitó una Medida Cautelar(Exp. 15471-2018-9) la cual no tuvo éxito.

. El Decimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nro. 001 del 20 de marzo del 2019, RECHAZA la solicitud de medida cautelar presentada por Liliana Del Carmen La Rosa Huerta, con expediente Nro. 15471-2018, a través de la cual pretendía que se declare nula la Resolución de Vacancia.

. El Noveno Juzgado contencioso Administrativo con Resolución Nro. 18 del 30 de diciembre del 2020 declaró IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Liliana Del Carmen La Rosa Huerta mediante expediente Nro.05415-2019-0-1801-JR-CA-09, en la cual solicitaba la anulación de los acuerdos de Sesión de Consejo Nacional y las resoluciones que declaraban su Vacancia.

. El Decimo Juzgado Civil declara IMPROCEDENTE la Convocatoria Judicial solicitada por Liliana Del Carmen La Rosa Huerta con Expediente Nro. 00610-2021-0-1801´JR-C1-10.

La Ex Decana Liliana Del Carmen tiene los siguientes procesos Penales en tramite:

*El 02 de abril 2019, DELITO DE USURPACIÓN, en el local del Colegio de Enfermeros del Perú (Av. Santa Cruz 560-564) DININCRI – Jesús María.

*El 07 de julio 2019, DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en el local del Colegio de Enfermeros del Perú. (Jr. Huáscar 1930-1934-1974) DININCRI – Jesús María.

*El 16 de diciembre del 2020, DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE USURPACIÓN AGRAVADA EN EL GRADO DE TENTATIVA, en el local del Colegio de Enfermeros del Perú (Jr. Huáscar 1934) Jesús María _ Trigésimo tercera Fiscalía provincial penal de Lima.

*DELITO CANTRA LA FE PÚBLICA, falsificación de documentos, uso de documentos privados. Atestado nro. 2021- DIRINCRI-DIVINDDMP-DEPINV.

*DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, falsificación de documentos y falsedad ideológica. atestado Nro. 2021- DIRINCRI-PNP/DEPINV-Nro. 6-decima sexta Fiscalía Penal de Lima.

En este contexto nos sorprende que dos personas involucradas en todos estos actos que van contra la ética y la fe pública se encuentren ostentando cargos en el Ministerio de Salud y se encuentren cerca al Ministro de Salud Hernando Cevallos y siguen deñando a los miembros de la Orden de este Colegio Profesional.

Liliana Del Carmen La Rosa Huertas a sido designada como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora 149- Programa de Creación de De Redes Integradas de Salud con Resolución Nro. 1178-2021/MINSA del 18.10.2021 y modificada con Resolución Nro. 195-2021/MINSA del 24.10.2021.

Leticia Gil Cabanillas, designada como Directora General de la Dirección General de Personal de la Salud del ministerio de Salud, con Resolución Ministerial Nro. 1093-2021 del 18.09.2021.

La Decana legitima del Colegio de Enfermeros del Perú es la Enfermera Mery Bravo Peña exige al poder Judicial que resuelvan de una vez la situación del Colegio de Enfermeros del Perú.

