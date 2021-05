En otro momento la ex candidata a la presidencia por el APRA, Nidia Vílchez Yucra, refiriéndose al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, resalto que “El Presidente Salas desde hace meses a demostrado un juego a favor de quienes doctrinariamente, políticamente el tiene cercanía… ahora a permitido que más del 60 porciento de Perú Libre con procesos hayan postulado y hayan sido elegidos, han renunciado los miembros del Tribunal de Honor del Jurado, ojo esa es una gran advertencia de lo que se podría estar cocinándose en el Jurado Nacional de Elecciones” .

El Ex Secretario General del APRA, Jorge Del Castillo Gálvez manifestó que “El APRA salió a las calles una vez más para poder poner una posición clara en contra de la posibilidad de que el Comunismo se instaure en el Perú” “Yo creo que la juventud la tiene clara, la juventud sabe que si el Comunismo entra al gobierno no tiene futuro”.

Esta situación a alertado a los partidos democráticos como el APRA que siempre a enfrentado dictaduras civiles y militares y que en esta oportunidad salieron a las calles a dar su apoyo a la democracia y a la paz, diciéndole: No al Comunismo!!!

A una semana de realizarse la segunda vuelta electoral donde hay dos candidatos como Keiko Fujimori hija del ex dictador Alberto Fujimori, ella se a comprometido en respetar el sistema democrático y el otro candidato es el profesor Pedro Castillo de tendencia Marxista, Leninista y que tiene vínculos en sus filas con Sendero Luminoso, movimiento terrorista que en los años 80s y noventas ocasionó la muerte de miles de peruanos y que de llegar al gobierno correría peligro el sistema democrático así como las libertades personales y sociales además nos llevaría a una crisis económica, como ocurre en Cuba o Venezuela.

