Perú Compras en lugar de fiscalizar y regular la competencia en forma igualitaria entre las empresas concursantes, dieron apoyo a las proveedoras chinas que presentaron documentación falsa ingresando de esta manera a la plataforma, para poder vender al estado , no permitiendo la participación de empresas peruanas , denuncio Pola Guanilo Alvarado, empresaria textil, dejando de adquirir lo nuestro que son de calidad y no tiene nada que envidiar lo foráneo, agregó a modo de denuncia, dejando transmitir su preocupación por la situación de nuestras empresas post pandemia.

La empresaria se quejó de la entidad del estado Perú Compra, por ser desleal con las compañías nacionales que cuando más necesitaban de su apoyo, le dio la espalda, para preferir a las importadoras chinas que no reunían los requisitos. Quienes falsearon sus datos para acogerse a los requisitos exigidos, por lo que los funcionarios responsables de Perú Compra se hicieron de la vista gorda, para que aprueben y sean proveedores.

Guanilo Alvarado, señalo que ello es un escándalo, dar apoyo a empresas chinas que ingresaron a la plataforma de Perú Compras con documentos fraudulentos, como el caso de la empresa CHAPOLAB, que entró a tener la opción de ser proveedor del estado, con lo que las empresas del estado solo tenían la opción de comprar a las empresas importadoras.

En ese sentido la empresaria pidió la intervención de la Contraloría General del Perú. para que investigue la corrupción existente de estos malos funcionarios, en el seno de Perú Compra, cuyos funcionarios de este organismo que surgió en plena pandemia, para apoyar a las empresas nacionales fabricantes de artículos médicos y otros productos para protegerse del Covid, haciendo lo contrario, prefiriendo a las empresas chinas, dejando de lado el lema compra lo nuestro. Agregó que se han perdido cinco mil puestos de trabajo, por la corrupción existente.

Por otro lado, el empresario Juan José Córdova, dijo que en estos últimos meses han encontrado que las importaciones de indumentaria medica han crecido enormemente sin cumplir la normativa, sin tener las especificaciones requeridas, habiendo una competencia desleal, por ende, hay sobre costos para guiarnos por las especificaciones, todo permitido por Perú compras. habiendo una competencia desleal.

Asimismo, Ramiro Rodríguez Ríos, presidente de INDUMIPE señalo que no es justo que de un momento a otro cambien las especificaciones, es un grave error que este momento tan difícil, que hemos producido miles de mandilones, para Perú Compras, no es justo que de un momento a otro cambien las especificaciones, me parece que es un abuso por parte del gobierno. Nosotros estábamos trabajando en un encadenamiento con Perú Compras, en la elaboración de miles de mandilones y al modificar de un momento estas especificaciones, nos crea un mayúsculo problema.

Esto ha llevado a que quiebren muchas empresas dejando a miles de trabajadores sin empleo y a empresarios a punto de quebrar, esperemos que la Contraloría General de la República asuma su compromiso de fiscalizar y determinar que funcionarios en Perú Compras han realizado actos de corrupción.

Limpiemos de PERÚ COMPRAS a los funcionarios corruptos que se aprovechan de la necesidad de los peruanos poniendo en riesgo la vida de todos.