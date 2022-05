PERU CON CASTILLO SE RECONTRA JODIO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

QUIEN NOS SALVARÁ DE ESTA GAVILLA?

Manuel Gonzalez Prada, hace más de 100 años señaló: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, crítica descarnada contra la clase política que gobernaba el país en ese entonces. En ese mismo contexto.

“¿Cuándo se jodió el Perú?”, la pregunta del novelista Mario Vargas Llosa que puso en boca de su alter ego ficticio en la célebre frase inicial de Conversación en la Catedral (1969), refleja la obsesión nacional con el origen de sus frustraciones colectivas?s

Gonzalez Prada y Vargas Llosa se quedaron cortos? Sí. El Perú no se jodió, lo que los jodieron son la mayoría de imbéciles que eligen malos gobernantes y a través de la historia tenemos varios ejemplos: los dos gobiernos de Belaúnde ( interrumpido por Velasco en su 1er gobierno por corrupción), primer gobierno de Alan Garcia, la dictadura de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK (Vizcarra, Sagasti) y ahora Pedro Castillo?

Algunos dirán que tal vez lo que nos tiene jodidos y mantendrá, es nuestra propia indiosincracia promedio, con características negativas, como: resentidos, chismosos, egoístas, hipócritas, violentos, envidiosos, incumplidos. Muy por el contrario, con las características positivas que menos nos asociamos: emprendedores, trabajadores, vivos/criollos, modestos/sencillos, amables, respetuosos, honrados, cultos, puntuales.

Mejor dicho, los peruanos tenemos un problema de actitud a nuestra realidad de espacio y tiempo.

Hay una frase que escucho en la radio y me parece que tiene mucho valor » el Perú es un lugar ancho, ajeno y peligroso, no por quienes hacen el mal sino por quienes no hacen nada por evitarlo». Nos quejamos de que la culpa es de los políticos corruptos, los funcionarios coimeros, los choros, la infiltración en el aparato del estados, partidos políticos, ONGs, la prensa, los empresarios, etc….pero no hacemos nada contra esta lacra o intentar disminuir y reconocer que todos somos parte del problema .

Por ello, no creo que el presidente Pedro Castillo, sea enemigo del Perú, pero tengo la certeza que su incapacidad y falta de cultura lo convierte en títere (de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre), que sí actúa como «distractor» en busca de derivar las miradas hacia otros sectores, mientras Cerrón y Bellido avanzan con su caballito de batalla desprestigiar al Congreso, después cerrarlo y convocar una Asamblea Constituyente.

Es evidente el paciente trabajo de zapa contra las mineras y otros sectores es con la finalidad de ocultar las obligaciones del Estado. Que el gobierno quiere solucionar declarando «estado de emergencia», con varita mágica. Del presidente Castillo, Cerrón, Bellido, Bermejo y Torres, todo se puede esperar con la finalidad de distraer ante los audios de Zamir Villsfuerte, cómo llegaron al poder: FRAUDE ELECTORAL.

«EN SÓLO DIEZ MESES DE GESTIÓN, CASTILLO HA DINAMITADO LA ECONOMÍA Y CON ELLO ARRUINADO Y POR CONSECUENCIA DOBLEGADO A LA CIUDADANIA».

No se sí los imbéciles que eligieron a Pedro Castillo se den cuenta el daño causado al país, que la exacerbación de la mayoría de peruanos va en aumento. Que en este escenario tarde o temprano tal como vamos cualquier cosa puede pasar: menos que el incapaz de Palacio de Gobierno, renuncie.

Tampoco creo que en una coyuntura tan convulsionada «Dina Boluarte» con hambre de poder pueda vacarlo. Más fácil es pensar en un golpe de Estado por parte de un grupo de soldados patriotas, que lucharon contra el terrorismo de Sendero Luminoso y punto, se acaba la aventura comunista.