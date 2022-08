Perú asumirá Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina

El presidente peruano, Pedro Castillo, se estrenará en la cabeza de la CAN para el periodo 2022-2023 en reemplazo de su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien culmina su gestión.

En los próximos días, Perú asumirá la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2022-2023, lo que permitirá adoptar acciones que fortalezcan el desarrollo regional, así como la integración de los países miembros dando prioridad a la reactivación económica y su impacto social.

