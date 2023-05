PERÚ ANTE UN ESCENARIO INTERNACIONAL CONVULSIONADO

1. Hay que resaltar que en un artículo titulado: “Yo no soy comunista”, Haya de la Torre señalaba: “Yo no soy comunista porque es una filosofía política y una doctrina económica que no tiene confirmación en la realidad no puede demostrar que son verdaderos. El marxismo hizo un diagnóstico del capitalismo del siglo XIX como si el sistema capitalista fuera estático”. Que “El comunismo es la negación de la libertad del hombre, y el hombre se distingue del animal que el hombre es libre y el animal no puede serlo”. De esas líneas rescato que el comunismo es una filosofía política que intentó interpretar la realidad del capitalismo británico en el siglo XIX, cuando ya han pasado dos siglos y los contextos socio políticos han evolucionado.