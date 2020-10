A medida que se acercan las elecciones, en abril del próximo año, nos encontramos con una gran cantidad de partidos inscritos(24) a la carrera electoral, pero falta una gran cantidad de nuevos partidos que están también pretendiendo presentarse en estas elecciones y piden que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE les brinde las facilidades.

Anani Orrego, comento “Es un partido que hemos formado con mi esposo y unos amigos en la cual la iniciativa fue comprar los clientes para el descripción que ahorita no hay cómo inscribirse y estamos trabajando todavía en la militancia en esa mira estamos te invitamos a todas las personas que quieran sumarse al partido creciendo con el Perú para hacer militancia ser coordinadores a nivel nacional

bueno tenemos el plan de cambiar la constitución primeramente ya que las leyes están hechas para los grandes y el pueblo no tiene cómo respaldarse en esta coyuntura en que vivimos y necesitamos cambiar la Constitución leyes que están mal hechas el pueblo quiere nosotros somos atacados día tras día por criminales, delincuentes entonces tenemos que salirnos del bendito Pacto de San José para que las leyes sean corregidas para poder emplear las leyes a favor de la población de Justicia que necesitamos”.

“Mi compromiso es que tenemos que ir dando empleo a nivel nacional, que la propuestas salgan del mismo pueblo, tenemos que implementar muchas cosas, como educación, una persona tiene 30 años y ya no le quieren dar trabajo, no podemos tener muchachos que tienen 26,27 años y no pueden conseguir trabajo, hasta 65 años es el límite de edad para poder jubilarse, lo que necesitamos son equipos de emergencia a nivel nacional, tenemos la marina, tenemos el ejército, tenemos gente preparada para hacer todas estas habilitaciones,tenemos el Emporio de Gamarra, en la cual tenemos personas qué hacen con máquinas todo lo que es implementos médicos,porque no abrir Gamarra, para hacer todos los equipos de bioseguridad, mi Perú necesita un presidente persistente y que saque cara por el pueblo, lo que pasa si uno tiene una persona un buen ministro que tome las riendas realmente sobre la educación podemos hacer los cambios a favor de la educación.