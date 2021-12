Periodistas se prestan como maquilladores oficialistas

By

Waripoleras complacientes con el show de Pedro Marmaja?

Asisten a una reunión «off de records» a Palacio- como en el SIN de Montesinos- sin micrófono ni cámaras y cuando salen hacen declaraciones a favor del mandatario, sin haber preguntado nada? Por qué las visitadoras complacientes no preguntaron sobre, corrupción? Conflicto de intereses? La injerencia en las FFAA y PNP? Las visitas de filo terroristas? Los dólares encontrados en el baño? Los ministros tucos? Los Dinámicos del Centro? Las violencias sin detenidos en las minas? Su silencio cómplice en nombramientos de personas no capacitadas en puestos del Estado? No. Estos periodistas quedan como arrastrados y vendidos.

«Transmisores de un solo mensaje, eso no es periodismo».

De qué hablaron? O pactaron? Acaso aquí no hay un acto ilícito con las «ñustas» del INCApaz, tan igual o peor que las geishas de Fujimori? En una reunión «sin mascarillas» en un salón cerrado? Según los supuestos líderes de opinión, abordaron con Pedro Marmaja temas relacionados al manejo de la información. Propuestas para la mejora de la comunicación gubernamental con los medios de prensa? Se prestan para la huevada como un acto desesperado por evitar el linchamiento popular ante su cuestionable silencio de cinco meses y su continuo yerros o delitos en el ejercicio de la presidencia?

Tremendo papelón que han hecho, en vez de exigirle a Castillo que responda las preguntas que millones de peruanos esperaran. Cuál es el mensaje para la opinión pública. Una buena lavada de cara por los delitos cometidos en Palacio y en el búnker de Breña? Ocultar el contubernio con la fiscal de la Nación, siendo el investigado? Zoraida va hacer lo mismo papel que con Vizcarra y Sagasti, protegerlo hasta donde puede?

Así como vamos seguirán los faenazos, todo esta controlado por esa izquierda de m… que descaradamente se levanta el país.