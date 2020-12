Un periodista deportivo rumano, Emanuel Rosu, afirmó en Twitter que no habrá sido el cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, en decir las palabras racistas que marcaron el partido entre el PSG y el Basaksehir, la noche del martes.

Emanuel Rosu subraya que los insultos habrán sido dichos por uno de los árbitros asistentes, Octavian Sovre.

“Los árbitros Rumanos acusan a Webó de llamarlos gitanos desde el segundo minuto, siendo esa la razón para el ‘no es posible'”, escribió el periodista en la red social.

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020