Un periodista de un periódico digital de la región central de México fue asesinado a tiros este lunes mientras apresura el descubrimiento de restos humanos no violento Estado de Guanajuato y se preparaba para entrar en Derecho, informaron las organizaciones relatos Sin Fronteras y Comité para la protección de Periodistas (CPJ).

Israel Vázquez, de El Salmantino, de la ciudad de Salamanca, es el séptimo periodista muerto en México este año, según una infección de la AFP. Las autoridades estatales no responderán a las solicitudes de la agencia para confirmar la muerte.

“El CPJ lamenta la muerte de Israel Vázquez Rangel… El tercer informe murió en México en menos de un mes”, escribió el CPJ en Twitter.

A su vez, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó los hechos y pidió a las autoridades mexicanas que garanticen las medidas de seguridad necesarias para la familia de Vázquez y sus colegas.

“En menos de un mes, tres periodistas fueron asesinados, 17 en este mandato de seis años, siete periodistas asesinados este año, es una situación lamentable porque las condiciones de violencia en México, especialmente para los periodistas, continúan”, dijo a la AFP Balbina Flores, representante de la RSF en México.

The journalists hunting continues in #Mexico where Israel Vazquez Rangel became the 9th Mexican journalist murdered since the beginning of 2020 and the third in just 10 days. Arturo Alba Medina @ Jess Alfonso Piauelas were killed on 29/10 and 2/11 https://t.co/79VPLOKD37

— RSF in English (@RSF_en) November 10, 2020