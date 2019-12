El accesorio registró un pico en la actividad física del chico, en una madrugada en la que supuestamente estaría solo.

Jane Slater, reportera de la NFL (Liga Nacional de fútbol de los Estados Unidos) contó en Twitter la historia inusitada de cómo descubrió la traición de un ex novio gracias a un FitBit.

Ella dice que el reloj fue un regalo de Navidad de su propio novio y al principio le encantó la idea. El objetivo era que ambos pudieran seguir los objetivos de actividad física del otro para motivarse.

Para eso, las cuentas se sincronizaron. Todo iba bien hasta que un día Jane notó que, en una noche en que su novio no estaba con ella, su FitBit registró un pico de actividad física a las 4: 00 de la madrugada. Some 2 + 2…

“Un ex novio una vez me consiguió un Fitbit para Navidad. Me encantó. Nos sincronizamos, motivados unos a otros… no lo odio hasta que fue desaparecido a las 4 am y sus niveles de actividad física fueron aumentando en la aplicación 🥴wish la historia no era real.

El nombre del chico no se filtró, pero la reportera volvió a Twitter para exonerar a otro ex-novio, que estaba siendo inundado por mensajes de amigos tratando de averiguar quién era el culpable.