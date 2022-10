Penalista desbarató denuncia de Fiscal contra Presidente Castillo

By

El prestigioso abogado penalista Guillermo Olivera Díaz desbarató la pésima denuncia hecha por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el Presidente Constitucional de la República Pedro Castillo Terrones.

Olivera Díaz dijo que se trata de una acusación que no tiene ni pies ni cabeza y que viola flagrantemente la Constitución Política del Perú por lo que debe ser rechazado y archivado ipso facto por el Congreso.

Incluso quienes den trámite pueden ser sancionados por infracción constitucional, por dar trámite a tremendo mamotreto que quiere dar vida la hermanísima de la juez acusada por corrupción Enma Benavides Vargas.

https://convoca.pe/agenda-propia/hermana-de-fiscal-de-la-nacion-es-investigada-por-presuntos-cobros-de-sobornos-reos

Amén de las denuncias que tiene Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia y que exrañamente no se investigan como esa conducta de sacar a la fiscal superior Betsabeth Revilla, que investigaba a su hermana Enma Benavides acusada de dejar en libertad a grandes narcotraficantes, a cambio de sobornos. Configurando el delito de encubrimiento. Asimismo, la denuncia del ex fiscal supremo Victor Cubas Villanueva quien denunció el descabezamiento de varias fiscalías y del vínculo de la Fiscal de la Nación Benvaides con los «Cuello Blancos» y el fugitivo ex juez supremo Hinostroza, en Europa.