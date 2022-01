12 Películas en español que puedes ver online gratis

By

Películas en español que puedes ver online gratis: ¿Buscas películas españolas que puedas ver en línea de forma gratuita?

Encontrar películas en español en línea puede no ser siempre fácil cuando no estás en un país de habla hispana.

Suponiendo que ya haya visto todas las películas en español en Netflix (si no ha comprobado aquí cómo puede encontrar fácilmente contenido en idiomas extranjeros en Netflix).

El idioma es cultura

Los temas que aparecen en las películas a menudo son muy reveladores de las cosas que son grandes problemas en un país. ¿Quiénes son los personajes principales, quiénes son los «buenos», quiénes son los villanos?

Aunque ficticias, la mayoría de las películas te dan una gran mirada al interior de la vida de los hablantes nativos reales. Puedes ver qué temas son importantes y cómo las personas manejan diferentes situaciones en la vida.

Si no tienes el dinero para viajar por el mundo y ahogarte en hablantes nativos, ver películas es un buen sustituto, especialmente cuando puedes verlas gratis.

La lengua es cultura, y la cultura es lengua. Comprender más sobre la cultura hará que sea más fácil entender el idioma.

Inmersión lingüística

Otra cosa importante al aprender un idioma es que es la forma más fácil de estar expuesto al habla real. Especialmente si no vives en el país de tu idioma de destino, ver películas es una excelente manera de sumergirte en el habla real.

En comparación con la mayoría de los cursos de idiomas, estas conversaciones no están destinadas a coincidir perfectamente con las palabras que acaba de estudiar, y no se pronunciarán claramente con el tiempo intermedio para que pueda procesar lo que se acaba de decir.

Mucho de lo que escucharás no podrás entenderlo y es exactamente por eso que deberías verlo.

Lo mejor es que estás expuesto a la forma en que hablan los nativos sin tener que responder a ella. También tiene la capacidad de agregar subtítulos, ya sea en su propio idioma o en el idioma que está tratando de aprender, o pausarlo y escribir cosas (si es necesario).

Es para cualquier nivel de habilidad

Si bien la mayoría de los materiales de aprendizaje de idiomas están orientados a un nivel de habilidad, ver películas y series es ideal para cualquier persona que intente mejorar sus habilidades. Si está comenzando, puede acostumbrarse al sonido del idioma y a la velocidad del habla natural, y cuando ya es fluido, puede usarlo para mantener sus habilidades y diversificar su vocabulario.

Puede ver cualquier película con subtítulos en su propio idioma, subtítulos en su idioma de destino y, en última instancia, incluso sin ellos (aunque mantener los subtítulos en su idioma de destino en realidad podría ser beneficioso).

Cada persona es diferente y, por lo tanto, cada persona aprenderá un idioma de una manera diferente. No importa cuál sea tu nivel de habilidad, lo más probable es que aprendas nuevas palabras y expresiones.

Es agradable

Lo más importante es que ver películas es divertido. Aunque memorizar palabras de un libro puede ser una forma importante de estudiar vocabulario, la mayoría de las personas no encontrarán mucha alegría en el proceso real de repetir estas palabras una y otra vez.

Encontrar algo que disfrutes, como ver películas, y combinarlo con el aprendizaje de idiomas es la forma perfecta de aprender un nuevo idioma sin sentir que realmente estás haciendo nada.

No solo eso, sino que hacer algo divertido asegurará que realmente lo hagas de manera regular, y la consistencia es el factor más importante para tu éxito.

12 Películas en español que puedes ver online gratis

Nuestros Amantes

«Un hombre, una mujer, una regla: no enamorarse.”

Verónica

«Madrid, 1991. Una adolescente se encuentra asediada por una fuerza sobrenatural maligna después de jugar Ouija con dos compañeros de clase.”

Sangre en la boca

Ramón Alvia es un boxeador profesional que, aunque ha ganado varios campeonatos internacionales, es viejo y está al final de su carrera. Se resiste. En el gimnasio, Ramón descubre entre los jóvenes boxeadores a Deborah, una hermosa chica.”

Regresa

«Una mujer en la Ciudad de México tiene problemas matrimoniales y va a un terapeuta. Se despierta de la hipnosis pensando que es una princesa vasca del siglo XV. Su marido contrata a un intérprete vasco.”

I want you

«La secuela de Three Meters Above The Sky, comienza con el regreso de H a su ciudad natal donde reconectarse con el pasado significa lucha y también un nuevo amor.”

Una noche

«En La Habana, Raúl sueña con escapar a Miami. Acusado de asalto, apela a Elio para que lo ayude a alcanzar el mundo prohibido a 90 millas al otro lado del océano. Una noche, llena de esperanza, se enfrentan al mayor desafío de sus vidas.”

El bola

«El Bola es un niño de 12 años que vive en un ambiente violento y difícil. Su situación familiar, que él, avergonzado, oculta, le impide conectarse y hacerse amigo de otros niños. La llegada de un nuevo niño a la escuela, con el que descubre cuál es la amistad y la posibilidad de conocer una vida familiar totalmente diferente, le dará la fuerza para aceptar a su familia y enfrentarla.”

Todas las mujeres son iguales

«Después de que Yoli termine sola de nuevo, se une a otras tres mujeres en un fin de semana divertido para descansar de sus relaciones con los hombres. El marido y el prometido de dos de ellos se unen a un investigador privado para seguirlos en secreto.”

El brindis

«Una joven fotógrafa que apenas conoce a su padre chileno, decide viajar a Chile y conocerlo. Allí, descubrirá que él está sufriendo de una enfermedad terminal, y mientras intenta llegar a un acuerdo con él, se enamorará de uno de sus mejores amigos.”

Hasta que la boda nos separe

«Daniel y María están a punto de casarse y tienen en mente una boda moderna en la playa. Pero sus familias tienen otros planes para la celebración.”

El infierno

«Benjamin García, Benny, es deportado de los Estados Unidos. De vuelta a casa y frente a un panorama sombrío, Benny se involucra en el negocio del narco, en el que por primera vez en su vida, tiene un espectacular ascenso rodeado de dinero, mujeres, violencia y diversión. Pero muy pronto descubre que la vida criminal no siempre cumple sus promesas. Una comedia negra épica sobre el mundo de la Mafia y el crimen organizado, Hell nos ayuda a entender lo que todo el mundo se pregunta: ¿Qué está pasando en México hoy?”

La Extranjera

«María (Maria Laura Cali) es una mujer argentina tácita y reservada que vive en Barcelona. La muerte de su abuelo, el último sobreviviente de la familia, la obliga a regresar a Indio Muerto, un rincón perdido de Argentina. Después de un viaje interminable, llega al campo habitado solo por el viento persistente y las nubes de polvo que aumentan la soledad del lugar. Inesperadamente, decide quedarse.”

