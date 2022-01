PELÍCULAS de DISNEY VIEJAS>> Los TOP 10 MEJORES Aquí!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Películas de Disney viejas: The Walt Disney Company cambió la cara del cine en 1937 con una pequeña película animada llamada Blancanieves y los Siete enanitos. Desde entonces, ha dejado caer más de 450 películas sobre audiencias amorosas, desde clásicos dibujados a mano hasta maravillas generadas por computadora, aventuras de acción en vivo y todo lo demás.

Películas de Disney viejas

Ahora que Disney’s vault se ha abierto de par en par en Disney+, hay cientos de opciones para una noche de cine familiar. Pero el hecho de que el logotipo de Disney adorne los créditos de una película no significa que sea algo seguro: Para cada Bella y la Bestia hay docenas de secuelas inferiores directas a video, historias de perros peludos sobre perros peludos y cobros baratos, por no hablar de la reciente serie de remakes de acción en vivo que hacen poco para mejorar a sus antepasados animados.

Para ayudarte a separar las Tiendas de juguetes de la Computadora que llevaba Zapatillas de Tenis, nos adentramos en el catálogo de Disney y reunimos 50 selecciones imperdibles para tu noche de cine familiar. Encontrarás clásicos antiguos y nuevos, gemas ocultas, una generosa porción de Pixar y algunos tesoros de acción en vivo (menos Star Wars y Marvel, que Disney posee pero que nadie considera como «películas de Disney»). Incluso encontrarás algunas de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Pero una cosa que tienes garantizada es una gran noche con los niños.

Pinoccho (1940)

Películas de Disney viejas

Nuestra banda de críticos de cine nombró a Pinocho la mejor película animada de todos los tiempos, pero no hace falta ser historiador para ver por qué la historia del niño de madera que busca convertirse en realidad es la marca de agua más alta para Disney. Desde la nariz en constante crecimiento del títere hasta el clímax dentro de una ballena, el Hada Azul o el Grillo de Jiminy cantando «when you wish upon a star», casi cada minuto es icónico e inspirador.

Toy Story (1995)

Películas de Disney viejas

Oh Toy Story, la película que robó los corazones de los millennials en todas partes. En este divertido, emocional y fantástico cuento de Disney, conocemos a Andy (aunque sea brevemente). El verdadero atractivo son los juguetes de Andy, que cobran vida cada vez que sale de la habitación. Nunca está sin su mano derecha Woody, pero cuando recibe una figura de acción de astronauta, Buzz Lightyear, los dos juguetes tardan algún tiempo en compartir el foco.

Los Increíbles (2004)

Películas de Disney viejas

Mr. Incredible y Elastigirl se ven obligados a jugar tranquilo cuando el gobierno prohíbe la actividad de superhéroes. Aunque deberían aprovechar la oportunidad para ponerse al día con algunos r&r durante el descanso, no pueden evitar dejar de detener el crimen. Pronto, sus esfuerzos serán necesarios una vez más. Se trata de material de superhéroes de primer nivel que se erige junto a los mejores de Marvel y DC.

Dumbo (1941)

Películas de Disney viejas

Dumbo es sin duda la parte más excéntrica del circo. El pobre elefante con orejas gigantes es el blanco de muchas burlas, lo que hace que las cosas sean aún más agotadoras durante el circo. Sin embargo, la broma es para todos los demás cuando Dumbo se entera de que sus oídos le permiten volar. Espera derramar algunas lágrimas con este… y cada vez que escuches «Baby Mine» por el resto de la eternidad.

Blancanieves y los 7 enanitos (1937)

Películas de Disney viejas

La primera película animada de Disney cambió por completo la cara del cine, pero incluso en la era de la animación por computadora, sigue siendo un logro impresionante. También es a partes iguales emocionante, aterrador, divertido y caprichoso. Pocas películas se sostienen tan bien como Blancanieves, y las décadas de remakes, reimaginaciones y adaptaciones de ho-hum solo demuestran lo impresionante que es realmente el logro de Disney. Al igual que el cuento de hadas que lo inspiró, esta es una pieza de entretenimiento atemporal.

Ratatouille (2007) Películas de Disney viejas

La rata puede cocinar! Esta película dulcemente ridícula sobre un roedor ingenuo y ambicioso llamado Remy (con la encantadora voz de Patton Oswalt), que anhela convertirse en un gran chef, es ingeniosa, inteligente, gentilmente moral y dramáticamente convincente. ¿A quién no le gusta Linguini (voz de Lou Romano), un trapecio humano sin esperanza controlado por el supremamente talentoso Remy? ¿Ganarán al villano al estilo Blancanieves, un crítico de comida enloquecido por el poder llamado Anton Ego (Peter O’Toole)? No arruinaremos la diversión para los tres que aún no conocen el final de esta obra maestra de Pixar inesperadamente encantadora.

Up (2009)

Películas de Disney viejas

Up es mucho más que su famoso montaje de apertura, que dejará ahogado en lágrimas incluso al espectador más cascarrabias. Es una clase magistral de narración emocional. Pero una vez que la casa de Carl viudo se convierte en skybound, Sube a una aventura desenfrenada, llena de lugares exóticos, hablando (¡y volando!) perros, pájaros coloridos y un boy scout muy, muy dedicado. ¿Quieres más una vez que lleguen los créditos? Disney + lanzó recientemente una serie de cortos centrados en los perros llamada Dug Days.

101 Dalmatas (1961)

Películas de Disney viejas

La icónica villana Cruella De Vil consiguió un poco de rehabilitación de imagen gracias a Emma Stone, pero en esta característica original, hace bien su nombre mientras se obsesiona con hacer abrigos con los cachorros de Pongo y Perdita. Los villanos aquí son un motín, al igual que los antiguos locales de Londres. Y no te preocupes, esta es una película de Disney… ningún cachorro pierde su pelaje.

Wall-E (2008)

Películas de Disney viejas

Wall-E es un robot antiguo y el único robot que queda en la Tierra. Naturalmente, ser el único de su especie no es fácil, y la soledad sobreviene…hasta que llegue EVE. Con Wall-E, Pixar demostró que no necesitas un elenco de voces de estrellas, ni mucho diálogo – para contar una conmovedora historia sobre almas solitarias (o programas de computadora) descubriendo que hay calidez incluso en los mundos más fríos. Y una vez que los humanos aparecen, Wall-E cambia a una comedia de ciencia ficción especialmente estrafalaria.

The Jungle Book (1967)

Películas de Disney viejas

Mowgli no parece encontrar su lugar en este mundo. En la versión de Disney de la historia de Rudyard Kipling, este joven huérfano se embarca en una búsqueda para aprender más sobre su identidad, con la ayuda de compañeros animales, todo mientras protege a Shere Khan.