PELÍCULAS de DISNEY ANIMADAS> Clasificadas TODAS

Películas de disney animadas

Consenso de Críticos: Un hito en la animación (y una gran influencia en el medio de los videos musicales), Fantasía de Disney es una mezcla implacablemente inventiva de los clásicos con imágenes fantasmagóricas.

Sinopsis: Estrenada en 1940, representó el experimento más audaz de Disney hasta la fecha. Dando vida a su visión de mezclar imágenes animadas con música clásica.

Intérpretes: Deems Taylor , Leopold Stokowski , Walt Disney , Julietta Novis

Dirigida por: James Algar , Samuel Armstrong , Ford Beebe , Norman Ferguson

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2021)

Consenso de Críticos: Raya and the Last Dragon continúa con la mayor representación del estudio mientras reafirma que su fórmula clásica es tan confiable como siempre.

Sinopsis: Hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando se conocen monstruos siniestros.

Protagonistas: Kelly Marie Tran , Awkwafina , Izaac Wang , Gemma Chan

Dirigida por: Don Hall , Carlos López Estrada