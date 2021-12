Pedro Marmaja mas «terco y ciego» que Oblitas

En este escenario, nadie da puntada sin hilo, tan fácil no pueden caer líderes políticos «mañosos» que dan apoyo al presidente sin pedir nada a cambio. Podrán desarrollar todo su potencial político “todos valen para algo” y en ese algo ESTA LA REPARTIJA. “Todos quieren su parte y dejan pasar todo»? Queda claro que el “arte” de gobernar no es cosa que se improvise y que pueda ejercer cualquiera sino que exige formación, experiencia política y capacidades concretas, las que carece el presidente Pedro Castillo.

“Quienes están aquí son partidos políticos que han abierto las puertas, no han venido a presionar a nadie, han venido a sumar. Invito a las demás fuerzas políticas para que puedan sumarse”.

