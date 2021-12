“Pedro marmaja” en negociaciones con líderes de partidos políticos

By

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

Entre coca y yonque, cunde pánico por la vacancia

Se dan manotazos de ahogado para salvar el pellejo de «Pedro marmaja», les dio con palos y chicotes, los insultaba, ahora que se le pone fea las cosas, los convoca. Muchas​ incoherencias como estar de parte del “ hombrecito de la noche”. Resultó peor que el “lagarto” Vizcarra.

Bueno, la firme que el presidente Pedro Castillo entró en pánico, Cuarto Poder y Panorama este domingo saldrán con nuevas denuncias y grabaciones en el “bunker” de Breña, que comprometen hasta el cuello al “hombrecito del gorro”. Por ello, ni tonto ni perezoso está convocando para este viernes 3 y lunes 6 a los partidos políticos con representación en el Congreso de la Republica, para dialogar sobre reactivación económica, lucha contra la corrupción, medidas para paliar los daños en Amazonas, estabilidad política y gobernabilidad.

Ahhhh, me quieren vacar porque a partir de enero entra en revisión los contratos ¿Hay alguien que le puede creer al chotano mentiroso, que debe informar a la representación nacional el próximo martes 7 sobre sus actividades clandestinas y nocturnas en la casa particular de Breña, con representantes que ganaron millonarias licitaciones o con líderes antimineros, una serie de funcionarios?

Leguleyada ¿La Acción de Amparo presentada por Walter Ayala, exministro de Defensa, puede detener el debate sobre la admisión de la moción de vacancia?

Nos debe preocupar ¿ La fuga de capitales, más de US$ 15 mil millones han salido en lo que va del año, los inversionistas no le tienen confianza a Castillo por llevar al país al abismo, con el aumento de inestabilidad política y la amenaza de una nueva Constitución? ¿Cierre de minas?

¿La incapacidad moral, torpeza o burla del presidente Castillo, que asume una conducta ‘indiferente’ ante los polémicos casos Pacheco, Francke y Torres. Ante el pueblo diga, “que se somete a las rondas campesinas para que lo investiguen”? está delirando o borracho…

¿Acaso, no causa preocupación que el fiscal Omar Tello, adelante opinión y no considere como un indicio de irregularidades las reuniones clandestinas del presidente Castillo, camuflado en horas de la madrugada, con contratista del Estado, ministros que no son declaradas en su búnker de Breña?

¿La burla y obstrucción a la justicia de Bruno Pacheco al entregar a Fiscalía celular -de los chats con Jefe de Sunat-, que estaba VACÍO? Informó que lo había comprado el lunes 22, porque su celular anterior «lo había perdido», y NO presentó denuncia policial de pérdida de celular, cuyo número usa desde el 2015?

NO SE PASEN…¿Hasta cuándo los parásitos blindaran a “Pedro Marmaja” para evitar la vacancia?

A llorar al río, a ningún presidente (en este caso presidente proclamado) lo han encontrado, “infraganti”, cometiendo tal la ilegalidad? Aun así, no creo que estén dadas las condiciones para la vacancia porque no hay 87 votos seguros que se requieren… y las negociaciones no faltan y si son de madrugadam mejor!!!

NO LO PIENSEN DOS VECES A SOMBRERO LUMINOSO LE QUITARAN EL SUSTO PASANDOLE EL HUEVO

https://www.youtube.com/watch?v=JHH6uCJQKQI