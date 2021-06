La historia nos ha demostrado que el comunismo no es más que un “canto de sirena”, sus líderes utilizan un discurso sesgado y manipulador dónde exaltan las fallas y omisiones del sistema capitalista y hablan de lucha de clases y redención para los oprimidos cultivando a la vez odio y envidias hacia los que tienen o han generado más riqueza dentro de la sociedad.

Después de meter la pata con sus expresiones misóginas, que “Feminicidios son producto de la ociosidad generada por el Estado”, y apelarar a la transfobia, Pedro Castillo arremete ante decisiones del JNE y amenaza con convocar al pueblo. Y sin descaro, asegura no ser machista, pues dice que como maestro tiene niñas en la escuela y “son las más consentidas” y “adoradas”.

Hoy, el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo – cooptado por los servicios secretos de los Castro y Chávez para utilizarlo como pantalla del comunismo latinoamericano-, ya pone parche a los posibles resultados electorales con su fraseología apologética del comunismo puro y duro, habla de un presunto fraude electoral el próximo 6 de junio y exige a sus simpatizantes salir a las calles a fin de «prevalecer el grito de la esperanza del pueblo» en caso «algo negro se esté trabajando».

“El Jurado Nacional de Elecciones acaba de negar la presencia de los observadores internacionales para este proceso electoral. No lo vamos a permitir».

«Por eso convoco a todo el país que, si algo negro se está trabajando, seré el primero en convocar al pueblo peruano para que ordenadamente, disciplinadamente, haga prevalecer el grito del pueblo, la esperanza del pueblo. Está clara cuál es la tendencia del pueblo en esta campaña».

La verdad es que, según informe del Servicio de Inteligencia, Movadef estaría orquestando desordenes, manifestaciones violentas, hasta saqueos en la misma semana y días después de las elecciones. Gritos de fraude, acompañados de elementos hetiquencias, rojimios, prosenderistas, realizar invasiones en los terrenos vacíos y rurales.

Recomiendan mucha serenidad para no caer en las provocaciones del transformado caballo de Troya del comunismo y se pide calma, tomar precauciones no salir en vano a las calles durante la semana post-elecciones y muy atentos a la seguridad.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, afirmó durante la ceremonia por el 90° aniversario de la institución que preside, que no es posible un fraude en el proceso en marcha.

«No es posible un fraude, porque el JNE ha cumplido a cabalidad con sus funciones para garantizar la limpieza inherente al derecho a elegir y a ser elegido», sostuvo al respecto el titular de la entidad.

Como vemos, el partido Perú Libre del ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón (un condenado por corrupción y afiebrado camarada, amigo de los Quispe Palomino que dirigen el partido militarizado sendero luminoso ligado al narcotráfico), que lleva a Pedro Castillo como su candidato a la presidencia. Ponen el parche a los posibles resultados electorales, por el manifiesto rechazo de la población por querer ensamblar un régimen similar al socialismo bolivariano de Chávez-Maduro para hacer la revolución socialista.

Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Indira Huilca, Juan Pari, etc, nos puede demostrar en qué país el comunismo ha solucionado la pobreza, o los tres o cuatro que siguen viviendo el “paraíso socialista”, han alcanzado la tan manoseada “igualdad”. No sigan mintiendo, el comunismo empieza por eliminar todas las fuentes de riqueza al destruir al sector empresarial y la propiedad privada, se eliminan los empleos, no hay posibilidad de consumo y bienestar para los ciudadanos que finalmente también terminan perdiendo sus libertades.