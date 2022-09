Pedro Castillo y 7ma. carpeta investigación fiscal OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

NO TIENE VERGÜENZA DEL RUIDO POLÍTICO A PESAR DE CRECER SOSPECHOSA FUGA DE FRAY

El aún si presidente de la República, Pedro Castillo niega que su sobrino Fray Vásquez Castillo haya viajado en el avión presidencial y exhortó a la población a no caer en «desinformación» que solo buscan generar incertidumbre, caos y ruido político.

Y si se comprueba que el avión presidencial, fue utilizado para transportar al sobrino Fray Vásquez Castillo con otro nombre a pesar de ser requisitoriado? Que el presidente lo niegue todo para que no haya roche? Con el cuento que los documentos son truchos? No contaban con el buen trabajo de investigacion del Centro Liber, que al toque informó que los documentos sobre los vuelos presidenciales y sus tripulantes fueron entregados por la FAP a su equipo periodístico, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública (Ley Nº 27806).

Que en ese sentido, el 9 de agosto de 2022, la periodista Ashannatl, miembro del equipo de Centro Liber, presentó la solicitud de acceso a la información pública ante la FAP en amparo de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. La respuesta contiene cerca de 400 folios. Así con esto de les tapa la boca a quienes argumentar que estos documentos se fabricaron en Azángaro.

Quienes viajaron el 26 de junio de 2022 rumbo a Chiclayo, además de Pedro Castillo; el entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert Lopez Lopez; miembros de la Casa Militar, del Despacho Presidencial, un equipo periodístico de TV Perú y un grupo de familares del presidente.

Cómo estos gusanos de «chota gate» y ayayeros o escuderos se pasean en el avión presidencial y la Fiscalía no está al tanto de esta información? Cuantos vuelos más con nombres falsos de otros implicados en «la chota nostra»? No solo la esposa, hija, sobrinos, sino sus ministros también usan el avión parrandero?

Qué hace tanto gente haciendo viaje de placer con Pedro Castillo en el «avión parrandero chotano»? Con Fray Vásquez que tiene una orden de captura desde el 13 de abril de 2022, tras dictaminarse 36 meses de prisión preventiva por presuntamente pertenecer a una red criminal liderada por el mandatario y recibir dinero a cambio de gestionar la entrega de obras públicas.?

La fiscalía pedirá los vídeos de las cámaras que están apuntada a la rampa de la FAP?

No quedan dudas de la gravedad del delito, miren la lista y saquen conclusiones que Fray NO es FRAY VÁSQUEZ CASTILLO sino LAY VASQUEZ CASTILLO y que ARNOLD no es Arnold Castillo Paredes sino DANIEL CASTILLO PAREDES ? Qué se fumaron? que hayan viajado con DNI bamba no registrado en la Reniec? Cuando pasó: el 26 de junio? Si es cierto, tienen que botar al comandante general de la FAP y el jefe del servicio de inteligencia.

El sobrino Fray Vásquez Castillo, con orden de captura desde el 13 de abril 2022 ya habría fugado en el avión presidencial.

Un documento exclusivo, y obtenido por Centro Liber, sitúa a uno de los sobrinos de Pedro Castillo en uno de los vuelos presidenciales rumbo a Chiclayo en junio de 2022. Y habría viajado «solapa» con el supuesto nombre de LAY VÁSQUEZ CASTILLO con orden de captura desde abril de 2022.

El presidente Castillo, junto a su cuñada Yenifer Paredes y demás miembros de su familia viajo a Chiclayo el 26 de junio, tres días después del viaje de LAY VASQUEZ CASTILLO con DNI FALSO, y pese a no contar con ninguna actividad oficial ese día.

Esto es grave para el jefe «chotano» encubrir un delincuente y hacerlo huir , llevándolo en el avión presidencial, que pagamos todos con nuestros impuestos, es aberrante, ministerio público, a la reja y que hable.