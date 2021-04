• No somos comunistas, chavistas ni terroristas, somos trabajadores, subrayó



Tumbes, 28 de abril. – El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, rechazó el calificativo de comunista, chavista y terrorista. “Somos trabajadores”, subrayó. Asimismo, retó a su contendiente, Keiko Fujimori, a debatir “en cualquier plaza del pueblo”.

“Nosotros no le corremos a nadie. No le corremos ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía; no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tumbes, y hagamos los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Y si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (su lugar natal en Cajamarca).

Al ser preguntado sobre los nombres de sus eventuales ministros, Castillo Terrones respondió, “el problema del Perú no pasa por individuos, el problema no pasa solo por ministerios, somos un partido que trabajamos con un equipo sólido en sintonía con todas las regiones del país, en sintonía también con las demandas y exigencias de los compatriotas que están fuera del país, priorizando lo más emergente para el país”, manifestó.

“Lo otro (los nombres) lo diremos en otra oportunidad por respeto a nuestro equipo técnico que ha solicitado salir en momento oportuno”, enfatizó el candidato de Perú Libre, durante una conferencia de prensa celebrada en esta ciudad.



En otro momento, también abordó la reunión que sostuvo con el ex candidato de Avanza País, Hernando de Soto.

“Hernando de Soto ha emitido un comunicado diciéndole ‘no al comunismo’. Nosotros aclaramos que no lo somos. No somos ni chavistas ni terroristas. Somos trabajadores”, subrayó Castillo Terrones.