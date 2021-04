Durante un mitin en Puyango, el líder de Perú Libre, añadió que no cambiará el número de su celular porque ello significaría aislarse del pueblo. “Si Hay que dar la vida por un Perú mejor, por dar educación, salud, agricultura y hacer una lucha contra la corrupción, la daré con hidalguía”, remarcó.

“No sembremos más temores, pero hay datos de que quieren hacer tener miedo más que todo en Lima Metropolitana, con algunas bombas. Y eso es peligroso. Por nuestra parte no vamos a permitirlo, porque no venimos de esas mañosidades, de esas canteras. Ya basta de amenazas. Es un acto de cobardía”, subrayó.

Tumbes, 28 de abril.- El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, advirtió esta noche la posibilidad de que, durante la campaña por la segunda vuelta electoral, se produzcan algunas acciones que incluyan el uso de artefactos explosivos, especialmente en Lima Metropolitana y dijo ser objeto de una serie de amenazas contra su vida, pero que ello no lo amilana.

