Una segunda vuelta a votar con la ñata apretada, “Pedro Castillo, señala que si resulta elegido , dialogará con los representantes del nuevo Congreso, a quienes planteará el cambio de Constitución Política creada en 1993 en el primer gobierno del “chino” rata. Que para él no será un Congreso fraccionado, es un Congreso en el que el pueblo ha elegido a los mejores y planteará la revisión de los contratos firmados por el Estado”.

Los peruanos no hemos aprendido nada de los últimos gobiernos, la secuela de la elección del domingo 11 de abril tiene responsable. Y somos todos por no saber elegir y no sólo los Odebrecht, el Club de la Construcción, la concentración de la prensa vendida, que ponen y sacan presidentes. Que han subsistido medrado de nuestros bolsillos durante años, generando el caldo de cultivo que indignó a todos los peruanos por los actos de corrupción en todo el aparto del Estado descubiertos. Sin que los miserables “fiscaletes” que pactaron en secreto, imputen a los acusados, congelen sus patrimonios, intervengan sus oficinas y soliciten carcelería.

Los verdaderos responsables de las amenazas en ciernes de la marea roja, de losa dos millones de votos procomunista, es el Ministerio Público y Poder Judicial, la ONG IDEL-Reporteros, la prensa prostituta aliada de la corrupcion que se convirtieron en elementos pervertidos de manipulación y desinformación, valiéndose del poder político del gobierno de turno. Este es el resultado de las asquerosas maniobras de los rapaces de la politiqueria, rufianes y traidores a la patria, que indignaron a los “electarados”.

A un paso del bicentenario, estamos en el disparadero mas delicado de la historia nacional de caer en los brazos “chavista”, y no es que esos dos millones de peruanos de las zonas andinas y rurales que votaron por Pedro Castillo, sean pro marxistas. No. Castillo solo ha canalizado la voz de protesta, el olvido, las necesidades, las quejas de ese gran sector de electores, lo demás es cuento, todos sabíamos que el maldito gobierno es centralista, que la corrupción existe aquí, como en las regiones y no pasa nada.

En este mismo sentido, pregunto; los mineros se comerán el cuento del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, que “hace un llamado a la concertación nacional por el país porque se tiene que escuchar a todos”? Particularmente, yo no le creo, ni lo que come. Menos que la Confiep y la derecha bruta y corrupta le doblen la mano y “el rondero” Castillo acepte una “hoja de ruta”.

Me queda claro que los partidos de Hernando de Soto, López Aliaga, Yonhy Lescano, Cesar Acuña, George Forsyth, Julio Guzmán, están lejos de la extrema izquierda, no lo apoyarán. Que Verónika, el cura Arana, con gran esfuerzo y mordiéndose su orgullo harán de tripas corazón-antes de quedarse sin nada-, se arrimara,. Como los caviares que no se quedan atrás, al toque estarán colocando a sus cuadros técnicos y profesionales al servicio de Pedro Castillo. De esta forma, romperá su promesa; corrupción nunca más (no tiene cuadros).

Castillo, rechaza el “terruqueo” que sufre él y sus ronderos por parte de los capitalinos, “cuando sales a gestar una lucha, te dicen terrorista. Terrorista es el hambre, la miseria, la desigualdad, la injusticia”. Hace un llamado a las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos a entablar un diálogo, al considerar que el país necesita cambios estructurales, para ese fin, se requiere un gobierno de concertación nacional.

“Lo que se está haciendo es hacer un llamado a una concertación nacional, a sentarnos a conversar por el país, esta es la oportunidad, tenemos que escucharnos todos”, dijo en declaraciones a la prensa desde el centro poblado de Chugur, ubicado en el distrito de Anguía, provincia de Chota (región de Cajamarca).

Pedro Castillo reiteró su propuesta para cambiar la Constitución de 1993 y que en el marco de una nueva Carta Magna rescatar “los recursos estratégicos del Perú. Hay que nacionalizar el gas de Camisea, el oro, la plata, el uranio, le cobre, el litio, que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos; porque es necesario que nuestros hijos ya no tengan un futuro incierto. Que reducirá el sueldo de los congresistas, de la misma forma indultar a Antauro Humala”.

“Y cuando te vas a decir la realidad allá (te dicen) extremista, terrorista, eres del CONARE, Movadef. Nos han terruqueado. Terrorismo es el hambre, es la miseria, es el abandono, son las grandes desigualdades, injusticias que se cometen en el país”, dijo.

“Yo no me voy a cambiar de pelaje. Yo voy a trabajar e impulsar el desarrollo desde aquí, con mis padres de familia, con mis ronderos, con todos”.

“Y se renegocia, se cambia, se revisa los contratos. Ya basta de saqueos, de robos a mi pueblo. Mi pueblo sigue de hambre ¿Cuántos se han muerto en la pandemia? ¿Cuántos niños están desconectados de sus maestros? No hay servicio de internet, no tiene luz”.

El profesor Pedro Castillo, no la tiene fácil por más que en la primera vuelta haya sacado 2 millones de votos, sabe que está en el centro de la polémica en nuestro país, por su supuesta vinculación con Sendero Luminoso (SL), uno de los grupos más violentos de Sudamérica. Que en su lista lleve a cuatro (4) es terrucos, que como el pertenecen al

Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que fue creado en 2009.Movimiento que pide la liberación de Abimael Guzman, líder de Sendero Luminoso, de civiles, policías y militares implicados en la guerra interna desatada en el país por el grupo de ideología “marxista-leninista-maoísta” que buscaba el poder por medio de la lucha armada.

¿Los peruanos podemos olvidar que ese conflicto dejo más de 69.000 muertos y desaparecidos, según estimaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) (a las Fuerzas Armadas se les atribuye el 28% de estas víctimas, por medio desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales)?

¿Se puede creer en Pedro Castillo, cuando asegura que las acusaciones contra el Movadef, son parte de una estrategia de persecución y estigmatización para negarles el derecho a participar en política? ¿Qué el Movadef NO es el brazo legal de Sendero Luminoso? ¿Qué la libertad del líder terrorista Abimael Guzmán, es la bandera de Movadef? Nos vamos a una segunda vuelta en junio y antes de votar, se debe pensar en la Patria.