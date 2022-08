Pedro Castillo quiere desaparecer equipo especial de la PNP

Por ultimo, cuándo se darán cuenta que la mayoría del pueblo no quiere a Castillo como Presidente, que pide su RENUNCIA; por temor se desplazó en carro y custodiado por mil miembros de seguridad más francotiradores hasta el Congreso de la República? Por eso organizó el desfile militar por fiestas patrias a puertas cerradas en El Pentagonito? Porque excluyeron a los héroes de la patria GEIN y CHAVIN DE HUANTAR que derrotaron al terrorismo?

Que el nombramiento del Coronel Colchado y todo el equipo especial, fue a pedido de la fiscalía. El equipo ya está nombrado y trabajando. Cualquier cambio sugerido por el ejecutivo podría ser interpretado como obstrucción a la justicia. O es que quieren «tapar boca» a Juan Silva y no complique la situación de su socio de palacio?

Pregunto, el Congreso tendrá el coraje de CENSURAR al ministro del Interior, Wily Arturo Huerta -el recibió la orden de arriba – para que no sigan a Juan Silva, Fray Vasquez y demás implicados, donde el jefe es el presidente, Pedro Castillo? Un intento de frenar la colaboración eficaz de Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Katerim Lopez y la entrega del exministro, Juan Silva?

