LE SALIO EL TIRO POR LA CULATA A PRESIDENTE CASTILLO

c) El juez aprovechó para aclarar que un fiscal supremo adjunto en representación de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público está legitimado para participar en ausencia del Fiscal de la Nación.

a) El juez sostiene que no puede ser que la Constitución otorgue inmunidad obsoluta a un presidente para que cometa actos delictivos y persiga un fin en pro de la impunidad.

El juez Supremo Juan Checkley, marcando un precedente histórico, en forma valiente ha resuelto que la Fiscalía sí puede hacer actos de investigación preliminar contra un presidente en función, pero el Congreso no pude acusar (constitucional o penalmente), además:

