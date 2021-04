Ya no se trata de la denuncia a Pedro Castillo por ocultar empresa constructora presentada con documento ante la Fiscalía y dice que mintió al omitir información al JNE: la complicidad de estos organismos rectores que “atracan” la declaración de Pedr Castillo, INVERSION EN CAMPAÑA ELECTORAL 24 MIL SOLES. ESO NADIE SE LO CREE. DE DONDE PECATA MEA???

Edgar Tello Montes es otro dirigente del Conare. Hoy postula al Congreso con el número 11 y es la mano derecha de Pedro Castillo. Tello, en junio de 2019, envió una carta a este diario en que señala que no es “ni simpatizante, ni afiliado, menos militante” del Movadef. Pero lo que no puede negar el hoy aspirante al Parlamento es que en 2012 firmó el pronunciamiento a favor del reconocimiento del Movadef.

El “profe” que no chambea desde hace 7 años-por licencia sindical- no quiere que se le vincule con el MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso, pero todas sus relaciones desde LA HUELGA DE LOS MAESTROS 2017, lo envuelven en el círculo de personas que pretenden desestabilizar el país.

By