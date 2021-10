PAYPAL VS PAYONEER Enviar dinero $$/€€ Cuál es >MEJOR<

Payoneer vs PayPal Enviar dinero – de un vistazo

Las principales diferencias entre PAYPAL VS PAYONEER Enviar dinero se encuentran en las tarifas de transferencia, la seguridad y las relaciones de red. Los pagos a través de PayPal son más seguros y tienen tarifas más bajas que las transacciones de Payoneer. La red más grande de PayPal y las capacidades de divisas internacionales facilitan el envío de pagos en todo el mundo. Las velocidades de transferencia con PayPal ocurren dentro de 1-2 días hábiles, mientras que las transacciones de Payoneer ocurren dentro de 0-3 días hábiles.

Ya sea que estés haciendo crecer una pequeña empresa o iniciando un equipo remoto, hacer pagos a freelancers internacionales puede ser un proceso costoso. La forma en que pagas a las personas tiene una influencia significativa en el tiempo, las tarifas y la facilidad de uso. Cuando se trata de realizar pagos globales, necesita una empresa de servicios financieros que satisfaga las necesidades de su organización.

Aquí comparamos Payoneer vs PayPal y consideramos cuál de estas opciones de pago podría funcionar mejor para usted.

¿Qué es Payoneer?

Fundada en 2005, Payoneer es una marca de servicios financieros que es una plataforma en línea para transferencias de dinero nacionales e internacionales, pagos digitales y proporcionar a los clientes capital de trabajo. También son un Proveedor mundial de Servicios para Miembros de Mastercard. Las empresas que utilizan Payoneer incluyen Airbnb, Google, Amazon, eBay, Rakuten, Adobe, Upwork y Fiverr.

Payoneer admite estas monedas: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY y CNH.

Pro

Payoneer soporta más de 200 países con 150 monedas locales. El servicio de pago financiero le brinda la posibilidad de retirar fondos directamente con una tarjeta de débito, así como enviar y recibir fondos a nivel nacional e internacional, incluido el uso de transferencia bancaria local.

Las tarifas de Payoneer son ligeramente altas en 3 3 por transferencia, pero son gratuitas. Si vive en los Estados Unidos, también puede realizar pagos mediante un cheque electrónico. El Servicio de Facturación Payoneer le permite pagar a otros clientes de Payoneer con facilidad, y también ofrecen una aplicación móvil.

La Mastercard prepagada (no Visa) que emite la marca facilita la transferencia de fondos. Se puede utilizar como tarjeta de débito para cualquier tipo de transacción, incluido el comercio electrónico. Los pagos se envían a Payoneer Mastercard, en lugar de ingresar a su cuenta en línea (y luego transferir a una cuenta bancaria local).

Esto significa menos de una molestia si usted necesita para adquirir fondos rápidamente. La tarjeta se puede utilizar en cualquier cajero automático en el mundo, pero tiene un límite máximo diario de 2 2,500. De acuerdo con la estructura de tarifas, también le cobrarán un promedio del 1% de la transacción en tarifas de cambio de divisas.

Payoneer tiene una mesa de ayuda con un sistema de atención al cliente y una colección de recursos para construir su base de conocimientos. La compañía tiene oficinas en varios países y está disponible por correo electrónico, teléfono y chat en vivo.

Desventaja

Al comparar PayPal vs Payoneer, las tasas y tarifas de cambio son más altas para Payoneer. Payoneer tiene un requisito de pago mensual mínimo de 2 20,000. Además, solo permiten transferencias a otras cuentas de Payoneer. No hay participación de terceros. Esto puede presentar un gran problema si tienes un cliente que no quiere trabajar con la marca. Podrías perder el trabajo. Los clientes privados solo pueden retirar dinero en la plataforma. Nunca pueden transferir dinero.

Payoneer permite a los pagadores realizar pagos únicos o pagos por lotes de hasta 200 pagos, que es un pago masivo más pequeño que PayPal ofrece a sus clientes de cuentas comerciales.

Dependiendo del país, la plataforma agrega un cargo por conversión de moneda del 2% al 2.75% para las transacciones internacionales. Usted está sujeto a los tipos de cambio de Mastercard si lo utiliza en una moneda no cotizada. Payoneer, a diferencia de la mayoría de los otros servicios de transferencia de dinero, cobra una tarifa anual para usar la Mastercard.

Cuando se trata de la marca, la mayoría de los beneficiarios se registran en la red Payoneer y, por lo tanto, están sujetos a su comercialización. Esto incluye todas las comunicaciones por correo electrónico, que provienen del Payoneer y no del pagador (como deberían).

PayPal no es un método de pago compatible. Esto puede resultar un obstáculo difícil cuando se trata de ejecutar un sitio de comercio electrónico.

Las revisiones en línea se quejan del proceso de registro es largo para Payoneer (un montón de papeleo) y algunas personas esperan más de un mes para obtener su tarjeta. No es muy conveniente si necesita hacer negocios de inmediato.

Las quejas van desde fondos no devueltos hasta cuentas bloqueadas y un equipo de soporte ausente. En 2018, Payoneer lanzó una campaña para mejorar su reputación en línea, pero la marca todavía recibe una buena parte de los comentarios negativos.

¿Qué es PayPal?

La mayoría de la gente sabe quién es PayPal ya que la compañía ha existido durante décadas. La plataforma ha revolucionado la tecnología financiera y la forma en que las personas realizan operaciones bancarias en línea.

Después de buscar una alternativa electrónica al desperdicio de papel, PayPal fue el primero en iniciar sistemas de banca en línea a finales de los 90. Esta plataforma es típicamente una buena opción simplemente por la facilidad de uso y familiaridad. Son compatibles con 200 países y 25 monedas diferentes.

Los métodos de pago de PayPal incluyen saldo de la cuenta de PayPal, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias bancarias ACH. PayPal ofrece su propia tarjeta de crédito PayPal a los clientes aprobados.

Para retiros, PayPal inicialmente tiene un límite de retiro de 5 500 para cuentas no verificadas en los Estados Unidos. Sin embargo, el límite de retiro se puede levantar tomando dos de los tres pasos siguientes:

«Verificando su cuenta bancaria. Vincular y confirmar la información de su tarjeta de crédito o débito. Proporcionar su número de seguro social.”

PayPal es una pasarela de pago combinada y un procesador de pagos para sus clientes de comercio electrónico.

Con una barrera de entrada baja, el sitio es gratuito tanto para los pagadores como para los beneficiarios. Hoy en día, hay más de 210 millones de cuentas de PayPal activas en más de 156 mercados. La marca es conocida por su flexibilidad en integraciones y socios con sistemas de pago líderes como Tipalti para optimizar las transacciones.

​Pro

PayPal es la marca más reconocida en el procesamiento de pagos. También se integran con muchas plataformas de contabilidad y CRM para automatizar una multitud de tareas. Dado que la compañía ha existido durante tanto tiempo, ofrecen muchos servicios. Esto incluye una Mastercard como Payoneer. Excepto que PayPal no cobra una tarifa de mantenimiento anual por usarlo.

En 2017, había más de 200 millones de usuarios activos en el sistema PayPal. Parte de la fuerza de la marca radica en su edad. Han llegado a tantas empresas y marcas por ahora, que tener una Mastercard PayPal es como usar un banco.

No es necesario registrar una cuenta para usar PayPal. Cualquiera puede enviar dinero y luego elegir quién paga la factura por las tarifas que cobra PayPal, que es otra opción conveniente. Sin embargo, si va a utilizar PayPal a menudo, tener una cuenta es prudente, incluso si es solo para el autocompletar en todos sus sitios de compras. Los beneficiarios deben abrir una cuenta de PayPal para cobrar el dinero en su cuenta de recepción.

La función de pagos de PayPal le permite pagar hasta 10,000 personas a la vez.

Desventaja

PayPal tiene limitaciones de pago en línea para cuentas no verificadas, que incluyen un límite de $10,000 en transacciones individuales. Un beneficiario solo puede enviar 5,000 pagos por archivo a través de UI, y 15,000 utilizando la API de pagos. Si un pago falla, también puede ser difícil determinar por qué.

Otro problema con PayPal es que a veces, mantendrán cuentas sin previo aviso. Esto puede ser un obstáculo desafiante para los propietarios de pequeñas empresas y resultar difícil al enviar grandes sumas.

Las tarifas de transacción de PayPal pueden variar según las circunstancias. Involucra cosas como:

Pais

Si estaba utilizando su cuenta bancaria o saldo de PayPal

Si utilizó una tarjeta de crédito o débito

Transferencias internacionales

Cabe señalar que PayPal también cobra tarifas de conversión de divisas. Si usted es un cliente en los EE.UU., las ventas internacionales tienen una tarifa de transacción del 4,4%, más una tarifa adicional basada en la moneda que se recibe. Dicho esto, PayPal es generalmente transparente con las tarifas.