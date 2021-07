Pastor Australiano, es muy confundido con el Border Collie, pero el Pastor australiano tiene como particularidad la ausencia de cola. A diferencia de lo que muchos piensan, esta raza no se somete a una caudectomía (cirugía para cortar la cola), sino que ya nace con una cola más corta de lo habitual.

Bastante activo y juguetón, este perro pastor ha ido ganando protagonismo en el entorno urbano por su inteligencia y lealtad.

Fácilmente entrenado, el perro pastor australiano requiere actividades físicas y mentales frecuentes para que no se aburra y no se convierta en destructivo. También llamados “australianos” en algunas partes del mundo, se cree que los pastores australianos tienen este nombre porque pasaron por Australia antes de llegar a los Estados Unidos y no porque se criaron allí. Creados en el siglo XIX, todavía son ampliamente utilizados como perros de pastoreo, incluso participando en competiciones en varias partes del mundo.

Suelen ser perros dóciles con la manada, no siendo difícil ser entrenados para la función. En algunos países, son famosos como perros de búsqueda y rescate, aunque no son tan grandes físicamente para tal actividad (como los San bernardos, por ejemplo).

Características del Pastor Australiano Energía 💚 💚 💚 💚 💚 Obediencia 💚 💚 💚 💚 💚 Inteligencia 💚 💚 💚 💚 💚 Territorialista 💚 💚 💚 Apego al dueño 💚 💚 💚 💚 💚 Tendencia a Ladrar 💚 💚 💚 Amistad con los niños 💚 💚 💚 Amistad con otros animales 💚 💚 💚 💚

Pelaje del Pastor Australiano

Sus colores de pelaje son diversos, que van desde el negro tricolor hasta las variaciones de color Merle. Su pelaje compuesto de piel y capa inferior merece atención, porque si no se cepilla con frecuencia (al menos una vez a la semana), tiende a perder en abundancia alrededor de la casa.

Salud del Pastor Australiano

Criado y seleccionado para enfrentar alguna adversidad sin demostrar fatiga física, el pastor australiano tiende a ser extremadamente vigoroso, atlético y saludable, rara vez muestra incomodidad incluso cuando siente algún tipo de dolor, lo que requiere una mayor atención de sus tutores.

Entre los problemas genéticos más comunes que enfrentan se encuentran la displasia coxofemoral, la osteocondrosis, el síndrome lumbar sacro, las cataratas, la atrofia progresiva de la retina y la CEA (Anomalía Ocular Collie).

Al igual que todos los descendientes de collies y razas similares, los pastores australianos también son sensibles a los productos y medicamentos que contienen ivermectina en la composición, se debe consultar a un veterinario antes de usarlo indiscriminadamente.

El cruce entre perros de color Merle puede resultar en cachorros con graves problemas de sordera, ceguera e incluso defectos incompatibles con la vida. Antes de aparearse con su peludo, hable con un veterinario y criadores de la raza, ya que hacer una cría en casa puede no ser una buena opción, especialmente por falta de conocimiento genético.

Especificaciones del Pastor Australiano Tamaño La altura varia de

46 a 58 cm Peso El peso varia de

16 a 32 kg

Temperamento del Pastor Australiano

Valiente, confiado y muy inteligente, el pastor australiano a menudo se apega bastante a sus padres humanos, pero sospecha de personas desconocidas. Debido a que es un perro de pastoreo típico, puede tender a pastar personas, otros animales e incluso objetos cuando se siente frustrado y poco desafiado.

Su instinto protector necesita ser trabajado desde una edad temprana, ya que puede ser demasiado celoso hacia aquellos que le gustan, a veces incluso mordisqueando con la intención de ahuyentar todo (o aquellos) que considera una amenaza.

Su temperamento es muy similar al de su primo más cercano, el border collie, pero su energía es algo menor la mayor parte del tiempo.

Inteligencia del Pastor Australiano

El perro pastor australiano a menudo se muestra muy interesado en aprender. Por su inteligencia, se espera que responda rápidamente a los mandamientos enseñados y sea obediente especialmente a aquellos que poseen un vínculo mayor.

La raza también se destaca en carreras de agilidad y competiciones de pastoreo (práctica común en algunos países, que ha ido ganando fuerza en muchos paises en los últimos años). Es considerado uno de los perros más obedientes del mundo, pero esto debe ser estimulado desde un cachorro, ya que pueden tener no tan buenos comportamientos cuando deciden llamar la atención.

Tiempo de vida del Pastor Australiano

La esperanza de vida del Pastor australiano es de aproximadamente 15 años, pero sorprendentemente, hay registros de un “australiano” que vivió hasta la edad de 29 años.

Cuidados del Pastor Australiano

Siendo un perro de trabajo, este Pastor es bastante enérgico, alerta e independiente, pero también puede ser insistente cuando no consigue lo que quiere, exigiendo de sus padres humanos una cierta dedicación diaria. Necesitan caminar todos los días y deben ser desafiados mentalmente a menudo para que desarrollen sus mejores habilidades y no se muestren como destructores.

Pueden ser un poco insistentes cuando se centran en algo: sé celoso en la forma en que educas a tu mascota. Pueden ser muy sensibles a los bronquios excesivos. Por lo general, no les gusta el entrenamiento desconectado y sin propósito, pero les encanta correr detrás de los objetos y jugar de esta manera, una gran opción para dejar a un australiano satisfecho, cansado y feliz.

Curiosidades del Pastor Australiano

Algunos criadores venden perros titulados como “mini pastor australiano”o” pastor australiano miniatura”. Es una variación de la raza, donde seleccionan los ejemplares más pequeños con la intención de crear cachorros pequeños y más “compactos”.

Estos, sin embargo, son reconocidos por los clubes de perros como “pastores australianos” de la misma manera. Los cruces de esta naturaleza pueden hacer que la raza pierda sus características primarias con el tiempo, por lo que puede no ser tan bueno buscar cachorros tan diferentes.

Busque y busque para conocer más información sobre la raza y sobre el criador de su preferencia para tomar la decisión correcta. Su cola corta a menudo se ve como un punto positivo porque no “interfiere” en las actividades de pastoreo e incluso al caminar en lugares con mucha vegetación.