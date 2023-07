Pasamayito: inseguridad y accidentes porque obra sigue sin iluminación

Por ello, no sorprende los múltiples accidentes ocasionados en este lugar. De hecho, tan solo 24 horas después de inaugurada la obra, se registró el primer siniestro. Los demás continuaron como un eco del primero.

A pesar de los casi 70 millones de soles que costó este proyecto, más de ocho meses después de su inauguración (11 de noviembre), no cuenta con alumbrado público. Lo único presente en la carretera son barandas con tachas reflectantes que resultan insuficientes para contrarrestar la penumbra y neblina de las noches.

La oscuridad forma parte del recorrido. La única luz proviene del auto que transita en la carretera en ese momento y los cláxones son constantes ante la ausencia de visibilidad. Aunque lo parezca, no se trata de una vía clandestina, sino de una de las obras más esperadas del 2022: el Pasamayito.

