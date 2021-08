Pasa de 180 el numero de muertos en atentado a Kabul

170 afganos murieron y al menos 200 resultaron heridos, además de 13 soldados estadounidenses, según CBS, CNN y el New York Times. Estados Unidos advierte de la posibilidad de nuevos ataques este viernes.

Más de 180 personas murieron, incluidos 13 militares estadounidenses, en el ataque terrorista del Estado Islámico de Jorasán en el aeropuerto internacional de Kabul, capital de Afganistán, el jueves (26).

Las cadenas de televisión CBS y CNN y The New York Times dicen que 170 afganos murieron y al menos 200 resultaron heridos, citando a funcionarios de salud.

La agencia de noticias Associated Press (AP) dice que 169 afganos han muerto, pero dice que el recuento puede cambiar ya que todavía hay demasiados cuerpos desmembrados o no identificados.

El Pentágono dijo el viernes que el ataque fue llevado a cabo por un solo terrorista suicida, contrariamente a lo que se informó ayer de que se habían producido “al menos” dos explosiones.

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que dos ciudadanos británicos y el hijo de un ciudadano británico murieron en el ataque.

Posibilidad de un nuevo ataque

Las fuerzas de seguridad estadounidense están en alerta a la posibilidad de más ataques el viernes (27) y están compartiendo información con los talibanes en los puntos de control del aeropuerto.

La información fue proporcionada por el general Kenneth “Frank” McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, el organismo responsable de las operaciones militares en el Medio Oriente, incluido Afganistán.

A pesar del ataque y la nueva alerta, los vuelos para a los extranjeros y afganos no se detuvieron ayer y continúan hoy. Unas 12.500 personas fueron evacuadas el jueves, lo que eleva el total a 105.000, según la Casa Blanca.

Una explosión, no dos

La explosión ocurrió cerca de la puerta de la Abadía, donde se realiza la seguridad de Estados Unidos, y el ataque fue tomado por el brazo afgano del Estado Islámico (IS-K), un grupo extremista rival de los talibanes.

La información hasta ahora es que un atacante suicida y hombres armados atacaron a afganos que se habían reunido en la puerta y también a soldados estadounidenses que estaban realizando controles de evacuación.

Inicialmente, el Pentágono informó que había habido “al menos” dos explosiones en la escena, pero el viernes corrigió la información y dijo que el ataque fue llevado a cabo por un solo atacante suicida.

“Puedo confirmarles que no creemos que hubo una segunda explosión en el Hotel Baron o cerca de él que fue un terrorista suicida”, dijo el general William Taylor. También dijo que los estadounidenses heridos en el ataque fueron transferidos a Alemania.

Los talibanes condenan el ataque

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid condenó el ataque, diciendo que “el Emirato Islámico [de Afganistán] condena enérgicamente el bombardeo de civiles en el aeropuerto de Kabul, que ocurrió en un área donde las fuerzas estadounidenses son responsables de la seguridad”.

El Estado Islámico-Jorasán (IS-K) es más radical que los talibanes y ha criticado el acuerdo de paz firmado con Estados Unidos que resultó en la retirada extranjera de Afganistán.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no perdonará el ataque y que perseguirá a los responsables. “No perdonaremos. No olvidaremos. Vamos a cazarlos para que paguen”, dijo Biden, señalando que “estos terroristas del Estado Islámico no van a ganar” (ver video a continuación).

Más de 100.000 personas evacuadas

El Aeropuerto Internacional Hamid Karzai es el único punto de entrada para miles de extranjeros y afganos que están tratando desesperadamente de salir del país en los vuelos de retirada de los países occidentales.

Unas 12.500 personas fueron evacuadas el jueves, incluso con el ataque, lo que eleva el número de personas retiradas de Afganistán a 105.000 desde el día 14, en vísperas de que los talibanes tomaran la capital, Kabul, y volvieran al poder después de 20 años.

Según The New York Times, al menos 250,000 afganos que han trabajado para los Estados Unidos aún no han sido retirados del país, y el ritmo actual de evacuación no es suficiente para expulsar a todos para el martes (31).

La fecha límite fue establecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a principios de julio, quien rechazó las solicitudes de los aliados para posponer la salida final de Afganistán. Los talibanes han dicho en repetidas ocasiones que no aceptan la extensión del plazo.