PARTIDO PERÚ MODERNO, nace para realizar las transformaciones que el Perú necesita. En tal sentido, nos OPONEMOS a la pretendida figura de la BICAMERALIDAD, que el actual Congreso de la República, entre gallos y media noches, intenta aprobar. La BICAMERALIDAD no puede ser impuesta por 130 CONGRESISTAS cuestionados. Más aún en el año 2018 mediante REFERÉNDUM fue rechazado por millones de ciudadanos del pueblo peruano, agrega en su comunicado a la opinión pública.

