DATOS QUE SON NECESARIOS EN UNA PARTIDA DE NACIMIENTO: NOMBRES DE LOS PADRES O PROGENITORES, NOMBRE DEL O LOS TESTIGOS QUE HUBIEREN DEL NACIMIENTO – SI LOS HUBIERA- , NOMBRE QUE SE LE ASIGNA AL RECIEN NACIDO, FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DEL NACIMIENTO, HORA DE NACIMIENTO:

¿QUIENES HACEN LAS VECES DE LOS PADRES DE PERU?: Podemos considerar al General don José de San Martín como el instrumento que fué necesario para decretar la independencia de Peru y con ello, dar a luz a Peru como país, y quienes harían las veces de los padres de Peru como país serían quienes suscribieron el Acta de Independencia en el cabildo abierto de Lima del 15 de julio de 1821, ya que –al igual que un Padre reconoce haber engendrado a su hijo con su firma en la Partida o Acta de nacimiento- dichos vecinos de la ciudad de Lima suscribientes de dicha Acta, reconocían su participación en haber engendrado la voluntad común (vale decir: El libre Albedrío común en aquel entonces) de independizar al Peru de España.

¿PODEMOS MENCIONAR QUE HUBIERON TESTIGOS DEL NACIMIENTO DE PERU?: Al respecto, podríamos mencionar que quienes suscribieron el Acta de independencia harían las veces de tanto los Padres como de los testigos del nacimiento, recordemos que en una Partida o Acta de nacimiento, firman no solo el progenitor que reconoce a su hijo, sino también el o los testigos del nacimiento de la criatura si los hubiere. Esto sin dejar de reconocer a todos los que fueron testigos presenciales de la Proclamación de independencia del 28 de julio de 1821 en la plaza mayor de Lima, entre quienes se encuentra Tomás Guido -amigo del general don José de San Martín- que en una carta a su esposa de fecha 6 de agosto de 1821 narra lo siguiente: “El 28 del mes anterior se juró en esta capital la Independencia del Peru. No he visto en América un concurso ni más lúcido ni más numeroso. Las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo … Yo fui uno de los que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente … Jamás podría premio alguno ser más lisonjero para mí, que ver enarbolado el estandarte de la libertad en el centro de la ciudad más importante de esta parte de América, cumpliendo el objeto de nuestros trabajos en la campaña…”

EL NOMBRE DEL RECIEN NACIDO: “Peru” lógicamente.

A continuación, los datos más técnicos en la Partida de nacimiento de Peru como país:

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1821.

Lugar de Nacimiento: Lima.

Hora de nacimiento: Se sabe que el acto –siguiendo los protocolos virreinales- comenzó a las diez de la mañana cuando el General don Jose de San Martin abandonó el palacio de los virreyes (ubicado en donde hoy se encuentra el palacio de gobierno) acompañado de dignatarios de la Universidad de San Marcos, altos prelados de la Iglesia, priores de los conventos, sumándose tras ellos los altos jefes del Ejército Libertador y oidores de la Real Audiencia de Lima, realizándose la proclama inicial en un tabladillo levantado en la Plaza mayor de Lima y después de haber subido al mismo tanto el General San Martín como las autoridades que le acompañaron en dicho acto (que eran VARIAS). La ceremonia de proclamación se repitió en otros tres lugares que fueron la plazuela de la Merced (frente a la hoy Iglesia de la Merced en el jirón de la unión), el frontis del convento de los descalzos y la plaza de la inquisición (hoy plaza Bolivar, frente al Congreso de la República), como se desconoce la hora exacta de la primera proclamación, se puede asumir como la hora la del mediodía, ello para efectos de poder sacar en cosmobiología la carta natal de Peru; pero si queremos deducir la hora exacta, sabiendo que el acto de la primera proclamación de la Independencia fue DESPUES de que todas las autoridades que acompañaron al General San Martin subieron y se instalaron también en el tabladillo que para el efecto se instaló en la plaza mayor de Lima según iban llegando para el acto, es fácil deducir que la posible hora de la primera proclamación de la Independencia no fue solo unos minutos después de las diez de la mañana. Haciendo un análisis cosmobiológico, se deduce que la presunta hora de la primera proclamación de la Independencia podría ser las 10:50 a.m. por diferentes razones, siendo una de ellas que el grado ascendente en el cielo de Lima a esa hora está saliendo del grado 19º. y entrando al grado 20º. de Libra (por ser el grado 19º. mayor de los 19º. 30’); siendo el grado dominante el grado 20º. de Libra, y siendo las figuras místicas que corresponden a estos grados conforme al libro de Charubel las siguientes:

-Grado 19º. Libra: “Un hombre sobre un molino de ruedas” . el significado de dicho Grado interpretado por Charubel es: “Esto no implica criminalidad, sino que este nativo llevará una vida muy dura e insatisfactoria. Esta persona se ve obligada, bajo las fuerzas de las circunstancias, a trabajar arduamente, y recibirá muy poco, si es que recibe algo en absoluto, de los frutos de su labor.” Este grado en salida al momento del nacimiento de Peru confirma que efectivamente Peru sale de la condición de ser colonia de España; recordemos que en su generalidad los habitantes del Peru durante la dominación española llevaron “una vida muy dura e insatisfactoria”, viéndose la gran mayoría de ellos “bajo las fuerzas de las circunstancias, a trabajar arduamente”, recibiendo el peruano común y sobretodo el habitante nativo peruano “ muy poco, si es que recibe algo en absoluto, de los frutos de su labor” como fue el caso de los que trabajaron en las explotaciones españolas en la época colonial. Al hallarse este grado en salida al momento de la primera proclamación de Independencia se entiende que Peru sale de las lamentables condiciones mencionadas que corresponden a este grado, y pasa entonces a ser regido por el grado inmediato siguiente, que es el grado 20º. de Libra, cuya figura mística es: ”El Sol brillando en todo su esplendor” el significado de dicho Grado interpretado por Charubel es “Esto denota a un gran hombre; una personalidad pública; alguien que se dará a notar en su tiempo, y cuya presencia entre la humanidad será considerada esencial. El mundo apreciará siempre la presencia de tal persona.” Este es el grado que comienza a regir entonces para Peru, pero al estar no plenamente en todo ese grado al momento de la primera proclamación de Independencia sino entrando a él en ese momento se entiende que la situación que comprende dicha figura mística comienza su proceso de darse en el futuro para Peru; para sacar su carta natal, se ha considerado como hora de nacimiento las 10:50 a.m.

Sobre este punto, es curioso que “Peru” en el idioma chino mandarín se dice “Bi lu” que significa en español castellano “hermoso secreto”. ¿Qué puede saber la cultura china que nosotros todavía ignoramos sobre Peru? La respuesta debe estar en la denominación que le da a Peru.

Dr. Cesar CHiri.