PARLAMENTO ANDINO E INDECOPI IMPULSARÁN LA INTEGRACIÓN REGIONAL

En fructífera reunión se propusieron normas de libre competencia y propiedad intelectual en favor de los países andinos.

En una reunión conjunta de trabajo, el Parlamento Andino expresó su disposición para colaborar con el Indecopi en temas de competencia de la institución como la libre competencia en el mercado, la protección de la propiedad intelectual entre otros.

En el encuentro entre el parlamentario andino y presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino (CIDCA), Gustavo Pacheco Villar, y el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, se evaluaron los puntos que se impulsarían a través de esta alianza estratégica.

El titular del Indecopi Julián Palacín, sostuvo que la institución que preside es la columna vertebral de la economía de los países andinos, por ello su regulación es de vital importancia para que las empresas de nuestros países puedan competir en igualdad de condiciones.

Agregó que “existen mercados altamente concentrados, como el de combustibles, que merecen la atención de las autoridades de competencia en favor de los consumidores”.

Además del parlamentario Pacheco Villar, participaron en la reunión el secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga Mazón; el director jurídico del CIDCA, Raúl Chanamé Orbe y el asesor de la vicepresidencia del Parlamento Andino, Santiago Gastañadui.

Los participantes comentaron que existen propuestas de mejora a la Decisión 608, que regula aspectos sobre la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina (CAN), las que buscan reforzar las relaciones entre las agencias de competencia y la Secretaría General de la CAN, para una mejor detección y sanción de conductas anticompetitivas.

Las propuestas realizadas por el Indecopi y sus pares se encuentran en discusión a nivel de la CAN y se espera que en los próximos meses se puedan llegar a resultados positivos.

También se propuso continuar impulsando el trabajo que, desde el Perú, se viene desarrollando en materia de protección de la propiedad intelectual como fortalecer la regulación de la marca país, una propuesta peruana que dio lugar a la Decisión Andina 876, que beneficia a los países de la región para su posicionamiento internacional.

Asimismo, se busca continuar impulsando reformas en la normativa regional sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, herramientas de propiedad industrial que tienen un impacto muy positivo, particularmente en los sectores rurales de los países andinos, contribuyendo a su desarrollo económico, pero también social y cultural.

Para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la subregión andina, se discutió sobre la iniciativa de promover una normativa andina en materia de propiedad intelectual para el registro y protección de los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas.