Parlamentaria Leslye Lazo impulsa normas a favor de las mujeres

Lazo Villón, indicó que es necesario promover mecanismos de protección de los derechos sociolaborales de las mujeres especialmente de las trabajadoras.

La parlamentaria andina Leslye Lazo, dijo que es necesario fortalecer lazos de cooperación técnica multilaterales con universidades, institutos de investigación, organizaciones de mujeres y entidades estatales involucradas en temas de género y un marco normativo sobre facilitación a microcréditos a las mujeres emprendedoras.

Lazo, quien también es presidenta de la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión Sexta de la Mujer y Género, recordó que la pandemia por la Covid-19 generó nuevos desafíos para la agenda de desarrollo de los estados y la facilitación de microcréditos para mujeres emprendedoras que tiene como finalidad generar igualdad de oportunidades para los sectores vulnerables y empoderar a las mujeres por medio del desarrollo de políticas públicas que beneficien su autonomía económica.



Cabe resaltar, que la elaboración del presente marco normativo contó con la participación del experto Jaime Martín Ayosa Rosales, quien precisó que a través de la cooperación internacional es más fácil acceder a microcréditos para mujeres, ya que la banca comercial no atiende préstamos pequeños y no ofrece los servicios financieros de acompañamiento que orientan a las mujeres en materia de inversión y creación de capacidades.

Asimismo, la parlamentaria Leslye Lazo Villón, desde la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, continúa impulsando un marco normativo del Derecho al Olvido Digital: documento que será debatido en el ámbito del Parlamento Andino.

El marco normativo del Derecho al Olvido Digital, propone la protección del derecho de las personas cuya intimidad ha sido vulnerada, es decir borrar de la internet información no real que dañe su reputación con el fin de proteger datos de las personas que hayan sido víctimas de extorsión de videos íntimos, hechos violentos o deshonrosos.

“Es importante continuar con el aporte de especialistas para los temas a tratar en las diversas comisiones para así seguir generando insumos que permitan Marcos Normativos aplicables a la Región Andina para promover e incentivar a las demás integrantes de la comisión iniciativas legislativas que permitan generar normas comunitarias que aseguren la equidad de género en la Comunidad Andina”, propuso la representante.